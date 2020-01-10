وفد من نادي برشلونة يطير للتفاوض مع تشافي لخلافة فالفيردي

أشارت تقارير إعلامية إسبانية إلى أن إريك أبيدال المدير الرياضي لبرشلونة والرئيس التنفيذي للنادي كارز كارو سافرا للدوحة للاجتماع مع تشافي هرنانديز المرشح لخلافة ارنستو فالفيردي المدير الفني الحالي للنادي الكتالوني.

وقالت محطة ”RAC 1“ الإذاعية إن الصحفي جيرارد روميرو الذي يعمل بالمحطة قال إن وفد برشلونة الذي انتقل إلى الدوحة سيستطلع رأي تشافي قائد برشلونة السابق والمدير الفني الحالي للسد القطري حول إمكانية تولي تدريب الفريق.

ويتولى تشافي تدريب السد منذ بداية الموسم بعدما أنهى مسيرته في الملاعب مع الفريق ذاته الموسم الماضي بالتتويج بلقب الدوري المحلي.

يأتي هذا الاجتماع في ظل ارتفاع الانتقادات ضد فالفيردي عقب الخسارة 2/3 أمام أتلتيكو مدريد في جدة يوم الخميس في قبل نهائي كأس السوبر الإسبانية كما أن قطاعًا كبيرًا من الجماهير ضد استمرارية فالفيردي.

وفاجأت الجماهير السعودية في استاد ”الجوهرة المشعة“ في جدة فالفيردي قبل مواجهة أتلتيكو مدريد في قبل نهائي كأس السوبر بإطلاق صيحات استهجان فور سماع اسم مدرب النادي الكتالوني الذي يعارض العديد من أعضاء مجلس إدارة النادي بقاءه في منصبه.

وقالت إذاعة ”RAC 1“ إن مجلس إدارة النادي الكتالوني سيجتمع يوم الاثنين المقبل لمناقشة مصير فالفيردي بعد ضياع بطولة السوبر المحلية بالخسارة أمام أتلتيكو مدريد.

وذكرت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية أن جماهير السعودية التي شاهدت مباراة برشلونة وأتلتيكو في استاد الجوهرة المشعة في جدة هتفت للاعبي برشلونة عندما أعلن المذيع الداخلي للملعب اسماءهم لكن رد فعلهم على فالفيردي لم يكن مناسبا بينما كان باهتا مع لاعبي أتلتيكو مدريد.