مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد: اشتباك بين ميسي وفليكس (فيديو)

اشتبك الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني ”لفظيا“ مع جواو فليكس مهاجم أتلتيكو مدريد، فور نهاية الشوط الأول بين الفريقين في كأس السوبر الإسباني.

وكان فليكس قد اشتبك مع جوردي ألبا في كرة مشتركة، ما دعا ميسي للدخول في اشتباك لفظي معه.

وتدخل اللاعبون للفصل بين الثنائي، حتى دخلوا إلى غرفة خلع الملابس.

واجه فريق برشلونة منافسه أتلتيكو مدريد 10 مرات سابقة في كأس السوبر الإسباني، حيث نجح الفريق الكتالوني في الفوز بخمس مباريات، وتعادل في ثلاث وخسر اثنتين.

وأحرز الفريق الكتالوني في شباك الروخيبلانكوس 16 هدفا، بينما استقبلت شباك البلاوجرانا 12 هدفا.

ويعد برشلونة صاحب الرقم القياسي في التتويج بالسوبر الإسباني (13 مرة)، فيما يأتي ريال مدريد خلفه (10 مرات)، ثم أتلتيكو مدريد وفالنسيا