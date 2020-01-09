 أهداف مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد: 2/3 للروخيبلانكوس (فيديو) – إرم نيوز‬‎

أهداف مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد: 2/3 للروخيبلانكوس (فيديو)

أهداف مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد: 2/3 للروخيبلانكوس (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

تقدم كوكي لاعب أتلتيكو مدريد بهدف في شباك برشلونة، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة السعودية، في مباراة نصف نهائي كأس السوبر الإسباني لكرة القدم.

وأحرز كوكي هدفه مع بداية الشوط الثاني من انفراد بمرمى البرسا.

وتعادل ميسي لبرشلونة مباشرة من تسديدة رائعة.

وأضاف غريزمان الهدف الثاني لبرشلونة من رأسية قوية.

ونجح ألفارو موراتا في إدراك التعادل لأتلتيكو مدريد من ركلة جزاء، في الدقيقة 80، وأضاف كوريا الهدف الثالث لأبناء دييغو سيميوني في الدقيقة 87.

وتأهل فريق ريال مدريد لنهائي السوبر الإسباني المقرر يوم الأحد المقبل، وضرب موعدا لمواجهة الفائز من برشلونة وأتلتيكو مدريد.

يتجدد الصدام بين برشلونة وأتلتيكو مدريد بعد أن فاز البارسا في آخر مواجهة بهدف نظيف يوم 1 ديسمبر الماضي في عقر دار الروخي بلانكوس.

وفاز برشلونة بلقب السوبر الإسباني 13 مرة وهو حامل اللقب، وحصد أتلتيكو مدريد اللقب مرتين وكان آخر تتويج عام 2014.

وتقابل الفريقان في كأس السوبر 2013 وحصد البارسا اللقب بعد التعادل في لقاءين وسجل برشلونة في ملعب أتلتيكو بينما انتهى لقاء كامب نو بالتعادل دون أهداف.

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