وكيل غاريث بيل يتحدث مجددًا عن مستقبله مع ريال مدريد

تحدث جوناثان بارنيت وكيل أعمال المهاجم الويلزي غاريث بيل عن مستقبل اللاعب مع نادي ريال مدريد الإسباني، في ظل تقارير عن رحيله في سوق الانتقالات الشتوي الحالي، علمًا بأن اللاعب كان قريبًا من الرحيل الصيف الماضي.

وقال بارنيت خلال تصريحات نقلتها شبكة ”ESPN“ العالمية:“غاريث بيل لن يرحل عن ريال مدريد إلى أي مكان آخر في يناير في سوق الانتقالات الشتوي الحالي، ولا أرجح رحيله الصيف المقبل“.

وانضم غاريث بيل البالغ من العمر 30 عامًا إلى صيف العام 2013 من توتنهام، بصفقة قياسية آنذاك قيمتها 101 مليون يورو، ويرتبط بعقد مع النادي الملكي حتى يونيو 2022.

وسعى ريال مدريد إلى بيع غاريث بيل في السوق الصيفي الماضي، لكنه الصفقة لم تتم.

ومن المعروف أن بيل لا يرتبط بعلاقة وثيقة مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد حيث كان الفرنسي يريد بيع اللاعب.

ويغيب بيل عن ريال مدريد حاليًا، ولن يشارك في مشاركة النادي الملكي في كأس السوبر الإسباني في السعودية، حيث فاز ريال مدريد 3/1 على فالنسيا، الأربعاء.

ويلعب ريال مدريد المباراة النهائية لكأس السوبر الإسباني، يوم الأحد، مع الفائز من مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد.

وسجل بيل هدفين، وصنع هدفين في 14 مباراة مع ريال مدريد الموسم الحالي، بواقع 937 دقيقة.

ويملك ريال مدريد 40 نقطة من 19 مباراة، ويحتل صدارة ترتيب الدوري الإسباني مع برشلونة، لكن النادي الكتالوني يتقدم بفارق الأهداف.