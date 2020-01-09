الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.. كل ما تريد معرفته عن مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في السوبر الإسباني

تتجه الأنظار مساء اليوم الخميس إلى ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة السعودية لمتابعة اللقاء المرتقب بين برشلونة وأتلتيكو مدريد في مباراة نصف نهائي كأس السوبر الإسباني لكرة القدم.

وتأهل فريق ريال مدريد لنهائي السوبر الإسباني المقرر يوم الأحد المقبل، وضرب موعدا لمواجهة الفائز من برشلونة وأتلتيكو مدريد.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد:

الموعد والقنوات الناقلة

تذاع المباراة في الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس بتوقيت السعودية في ملعب الجوهرة المشعة.

وتذاع المباراة عبر قناة KSA SPORTS1 بصوت المعلق فهد العتيبي وksa Sports3 بصوت المعلق بلال علام.

ماذا يقول التاريخ؟

يتجدد الصدام بين برشلونة وأتلتيكو مدريد بعد أن فاز البارسا في آخر مواجهة بهدف نظيف يوم 1 ديسمبر الماضي في عقر دار الروخي بلانكوس.

وفاز برشلونة بلقب السوبرالإسباني 13 مرة وهو حامل اللقب، وحصد أتلتيكو مدريد اللقب مرتين وكان آخر تتويج عام 2014.

وتقابل الفريقان في كأس السوبر 2013 وحصد البارسا اللقب بعد التعادل في لقاءين وسجل برشلونة في ملعب أتلتيكو بينما انتهى لقاء كامب نو بالتعادل دون أهداف.

برشلونة والقوة الضاربة

يحشد برشلونة القوة الضاربة من أجل التأهل للنهائي أمام ريال مدريد وحسم اللقب خاصة بعد العرض الرائع الذي قدمه الريال أمس الأربعاء في مواجهة فالنسيا وحقق الفوز بثلاثية دون رد.

وأعلن المدرب إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة جاهزية العملاق الكتالوني لتحقيق الفوز على أتلتيكو مدريد موضحا أن اللعب خارج إسبانيا أمر عادي بالنسبة لبرشلونة كما أن فريقه يركز تماما على حصد الانتصار.

وتبدو صفوف برشلونة شبه مكتملة عدا غياب عثمان ديمبيلي، ويعتمد فالفيردي على طريقته 4-3-3 وتشكيلته المتوقعة التي تضم الحارس مورارا نيتو وأمامه رباعي الدفاع جيرارد بيكيه وصامويل أومتيتي وسيرجي روبيرتو وجوردي ألبا.

ويقود خط الوسط سيرجيو بوسكيتس وفرانكي دي يونج وأرتور فيدال بينما يقود خط الهجوم مثلث الرعب الذي يضم ليونيل ميسي ولويس سواريز وأنطوان غريزمان.

أسلحة أتلتيكو مدريد

يبحث فريق أتلتيكو مدريد عن حصد الفوز والتسلح بالقدرات المميزة التي يملكها لاعبوه وخاصة أن الفريق أيضا شبه مكتمل الصفوف عدا غياب دييجو كوستا للإصابة.

وأكد دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد أن مباراة السوبر الإسباني مهمة ودافع للفريق لتطوير أدائه في الموسم الحالي موضحا أن الحسابات مختلفة في الدوري الإسباني.

ويعتمد أتلتيكو مدريد على تشكيلة تضم الحارس يان أوبلاك ويراهن سيميوني على طريقة 4-4-2 برباعي الدفاع فيليبي وخوسيه خيمينيز وكيران تريبير ورينان لودي بينما يقود خط الوسط توماس بارتي وبجواره كوكي وساؤول نيجويز وأنخيل كوريا مع ثنائي الهجوم ألفارو موراتا وجواو فيليكس.

وقال هيثم فاروق مدافع فينورد الهولندي الأسبق لـ“إرم نيوز“ إن المباراة ستشهد تفاصيل عديدة سيكون لها نقطة الحسم في مشوار تحديد الصاعد لنهائي السوبر.

وأكد أن قوة أتلتيكو مدريد التكتيكية تعتمد على الدفاع المغلق والضغط في وسط الملعب مع الرهان على تحركات ثنائي الهجوم خاصة أن جواو فيليكس يجيد لعب دور الجناح والمهاجم المتأخر مع دقة تمريرات كوكي وساؤول وهو ما يرسم للروخي بلانكوس خطة الوصول لمرمى المنافس بلمسات قليلة.

وأشار إلى أن برشلونة لديه فرصة لاستعادة ثقة جماهيره المهزوزة بسبب تذبذب نتائج الفريق هذا الموسم وحصد لقب السوبر أمام عملاقي مدريد أتلتيكو والريال موضحا أن برشلونة لديه أوراق هجومية على رأسها المثلث المبدع ميسي وجريزمان وسواريز.