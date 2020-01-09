برشلونة يقدم عرضا رسميا لنجم بالميراس

قالت تقارير صحفية إن نادي برشلونة الإسباني تقدم بعرض رسمي للتعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي ماتيوس فيرنانديز، نجم نادي بالميراس.

وأشارت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية إلى أن إدارة برشلونة عرضت على بالميراس الحصول على خدمات فيرنانديز مقابل 6 ملايين يورو.

وتابعت في تقرير نشرته اليوم الخميس: ”هناك أزمة تواجه برشلونة في حسم صفقة فيرنانديز لصالحه، وهي حقوق رعاية اللاعب لدى ناديه السابق بوتافوغو البرازيلي، الذي يملك نسبة من حق بيع فيرنانديز وفقا للعقد الذي أبرمه مع بالميراس، بعد انتقال اللاعب البالغ من العمر 21 عاما إليه، في صيف 2018، مقابل 4 ملايين يورو“.

وأشارت إلى أن حسم إدارة برشلونة للصفقة يجبرها على المضي قدما في مسار ثنائي، مع بالميراس وبوتافوغو، للحصول على خدمات فيرنانديز.

ولعب فيرنانديز 87 مباراة رفقة بالميراس، أحرز خلالها 3 أهداف، وصنع 4 أخرى.

ويجيد فيرنانديز في مركز لاعب الوسط المدافع، وهو المركز الذي يحتاجه برشلونة بشدة في ظل تقدم أعمار الثلاثي سيرجيو بوسكيتس، والكرواتي إيفان راكيتيتش، والتشيلي أرتورو فيدال.

ويلتقي برشلونة مساء اليوم الخميس مع أتلتيكو مدريد في الدور قبل النهائي لمسابقة كأس السوبر الإسباني، التي تقام في المملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن يلتقي ريال مدريد مع الفائز من مباراة البارسا والروخي بلانكوس، بعد فوزه أمس على فالنسيا 3-1.

ويتصدر برشلونة الدوري الإسباني، الليغا، بفارق الأهداف عن ريال مدريد، بعد سقوط البلوغرانا في فخ التعادل 2-2 مع إسبانيول متذيل الترتيب في المرحلة الأخيرة، وفوز الميرينغي على خيتافي 3- صفر.