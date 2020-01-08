سيميوني: كأس السوبر الإسباني فرصة لتطور أداء أتلتيكو مدريد

يرى الأرجنتيني دييغو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد، أن بطولة كأس السوبر الإسباني لكرة القدم هي فرصة لنمو مستوى فريقه فنيًا.

جاءت تصريحات سيميوني قبل مباراة أتلتيكو مدريد غدًا الخميس أمام برشلونة في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني في السعودية.

وفي مؤتمر صحفي، الأربعاء، قال سيميوني ”كأس السوبر فرصة لمواصلة النمو الفني للفريق“.

وأضاف ”مباراة الغد مختلفة عن الليغا هناك تعادل مفتوح ونتيجة واحدة فقط في المباراة الفوز ولا غيره، سوف يلعب كل فريق بخصائصه وأدواته لإيجاد الهدف، تسمح لك الليغا بالتعادل وهذه المنافسة ليست كذلك، لذلك لدينا فكرة واحدة فقط“.

وأوضح سيميوني ”نحن نعرف العناصر التي يملكها برشلونة، يقدمون كرة قدم هجومية ينتهي بها أفرادهم إلى كسر أي عمل جماعي للمنافس“.

وتابع المدرب الأرجنتيني تصريحاته بالقول ”لقد وصلنا في وقت جيد وليس لدي أدنى شك في أن مباراة الغد مفيدة لنا، فاللعب ضد أفضل الفرق في العالم يجعلك أقوى“.

وفيما يتعلق بتغيير نظام بطولة كأس السوبر الإسباني، قال سيميوني “ لابد من التكيف مع ما يقترحه الاتحاد، والسعي لحل الدور قبل النهائي الذي لم يكن موجودًا من قبل، عليك أن تكون واضحًا بشأن هذا المفهوم، وأشياء مثل السفر لم تحدث من قبل ولكن محاولة الفوز وهذا هو ما يهم“.

واختتم سيميوني تصريحاته بالقول ”إنها دائمًا فرصة للتنافس على أشياء مهمة، نحن نقدر كل شيء في أي دورة وفي هذه اللحظة نفهم أن كأس السوبر فرصة لمواصلة النمو، ولإثارة شعوبنا ونأمل في الاستجابة لارتفاع حدة المنافسة“.

وتاريخيًا، واجه فريق برشلونة منافسه أتلتيكو مدريد 10 مرات سابقة في كأس السوبر الإسباني، حيث نجح الفريق الكتالوني في الفوز بخمس مباريات، وتعادل في ثلاثة وخسر اثنتين.

وأحرز الفريق الكتالوني في شباك الروخيبلانكوس 16 هدفاً، بينما استقبلت شباك البلوغرانا 12 هدفاً.

ويعد برشلونة هو صاحب الرقم القياسي في التتويج بالسوبر الإسباني (13 مرة)، فيما يأتي ريال مدريد خلفه (10 مرات)، ثم أتلتيكو مدريد وفالنسيا.