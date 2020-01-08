برشلونة يتعرض لموقف حرج في السعودية قبل السوبر الإسباني.. تعرف على التفاصيل

تعرضت بعثة نادي برشلونة الإسباني لموقف حرج خلال توجههم إلى ملعب نادي أهلي جدة في المملكة العربية السعودية، لأداء المران قبل مباراة أتلتيكو مدريد المقرر لها غدا الخميس، في قبل نهائي كأس السوبر الإسباني، الذي تستضيفه السعودية بمشاركة ريال مدريد وفالنسيا، اللذين يلتقيان مساء اليوم.

وقالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية، إن المؤتمر الصحفي الذي كان من المقرر أن يحضره المدرب إرنستو فالفيردي وسيرجيو بوسكيتس، لاعب وسط برشلونة، تأجل إلى ما بعد نهاية مران الفريق.

وأشارت، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، إلى أن سائق حافلة برشلونة ضلّ الطريق خلال توجهه إلى مركز الأهلي للتدريب في مدينة جدة السعودية، كي يؤدي برشلونة مرانه هناك، ما دفع مسؤولي برشلونة للاعتذار عن موعد المؤتمر الصحفي، وبالتالي سيتم عقده بعد المران، نتيجة تأخر موعد وصول اللاعبين والجهاز الفني.

وأكدت أن المركز الإعلامي التابع لنادي برشلونة أصدر بيانا حول أسباب تأخر حافلة برشلونة، وعدم قدرة فالفيردي وبوسكيتس على حضور المؤتمر الصحفي في موعده المحدد سلفا، نتيجة الموقف الذي تعرضت له حافلة الفريق.

وسوف يكون لقاء برشلونة وأتلتيكو مدريد بمثابة رد اعتبار لكتيبة الأرجنتيني دييغو سيميوني، بعد أن خسر الروخي بلانكوس أمام برشلونة على ملعب ”واندا متروبوليتانو“ في الدور الأول للدوري الإسباني، الليغا، بهدف قاتل بقدم الأرجنتيني ليونيل ميسي قبل نهاية المباراة بدقائق قليلة.

وسوف يلتقي الفائز من برشلونة وأتلتيكو مدريد مع الفائز من ريال مدريد وفالنسيا في المباراة النهائية للبطولة.