صحيفة: كأس السوبر الإسباني اختبار ناري لفالفيردي مدرب نادي برشلونة

اعتبرت صحيفة ”ماركا“ أن كأس السوبر الإسباني الذي ينطلق، يوم الأربعاء، في السعودية سيشكل اختبارا ناريا لمستقبل الإسباني إرنستو فالفيردي، مدرب نادي برشلونة، بشأن مستقبله مع الفريق بعد النصف الثاني من الموسم.

واعتبرت الصحيفة أن فالفيردي بعد موسمين ونصف كمدرب لبرشلونة يتعرض لانتقادات كبيرة بشأن أسلوب اللعب وطريقة قيادته للفريق وفشله في محطات صعبة، ويبحث عن فترة هدوء من الانتقادات عبر الفوز بكأس السوبر.

وأكدت الصحيفة أن الفشل في كأس السوبر الإسباني لن يكلفه منصبه لكنه سيضع مستقبله في نهاية الموسم أقرب للخروج من البقاء رغم تصريحات رئيس برشلونة بارتوميو السابقة بشأن استمراره حتى صيف 2021.

ويعرف فالفيردي أن قائمة كبيرة من المرشحين لخلافته جاهزة، لكن أبرزها يبقى الهولندي رونالدو كومان، مدرب المنتخب الهولندي حاليا، والذي أكد وجود بند في عقده يسمح له بمغادرة منتخب بلاده لتدريب برشلونة الصيف المقبل.

كما تضم القائمة الأرجنتيني مارسيلو غالاردو، مدرب ريفربليت الأرجنتيني، والتي تحدثت عدة تقارير إعلامية عن دعم مواطنه النجم ليونيل ميسي لتعيينه خلفا لفالفيردي.

وبعد موسمين ونصف في تدريب برشلونة حقق فالفيردي 4 ألقاب توجها الموسم الأول بثنائية الدوري الإسباني وكأس الملك ثم حمل لقب كأس السوبر الإسباني أمام إشبيلية وفي الموسم الماضي فاز بلقب الدوري الإسباني وخسر نهائي كأس ملك إسبانيا أمام فالنسيا.

لكن أبرز محطات فشله كانت في دوري أبطال أوروبا، حيث تلقى مرتين ”ريمونتادا“ رغم فوزه ذهابا بحصة كبيرة في ”كامب نو“ أمام فريقي روما وليفربول.

وخرج برشلونة من نسخة 2018 أمام روما من ربع النهائي بعدما فاز ذهابا 4-1 في ”كامب نو“، لكنه تعرض لخسارة في الإياب 3-0.

وفي الموسم الماضي ظنت جماهير برشلونة أن فريقهم تعلم الدرس حين فاز ذهابا أمام ليفربول 3-0 في نصف النهائي، لكنه تلقى هزيمة كبيرة في أنفيلد 4-0 وفي غياب نجمي الفريق الإنجليزي المصري محمد صلاح والبرازيلي فيرمينو.

وفي النصف الأول من الموسم الحالي تعرض فالفيردي لانتقادات كبيرة بسبب مستوى الفريق في الدوري الإسباني رغم كونه يتصدر الترتيب بفارق الأهداف عن ريال مدريد برصيد 40 نقطة.

ولم يسبق لبرشلونة أن جمع 40 نقطة في مرحلة الذهاب منذ موسم 2007-2008 كما تلقى الفريق 23 هدفا في 19 لقاء وشكلت لقاءاته خارج ملعبه قلقا لجماهيره لكونه أضاع عدة نقاط بالخسارة 3 مرات والتعادل 3 مرات في 10 لقاءات.