كواليس انتقال نجم فلامنغو البرازيلي إلى ريال مدريد

تواصل إدارة نادي ريال مدريد الإسباني العمل على إبرام عدد من الصفقات مع لاعبين شباب لتجديد صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وكان الفريق الملكي قد تعرض لهزة فنية بداية الموسم الجاري؛ بسبب تراجع مستوى عدد من نجومه الكبار، قبل أن يستعيد الفريق توازنه بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان.

رتوش بسيطة

وقالت صحيفة ”آس“ الإسبانية، إن ريال مدريد اقترب من حسم التعاقد مع رينيير نجم فلامينغو البرازيلي، ويتبقى بعض الرتوش الصغيرة المتعلقة بالاتفاق مع اللاعب وتوقيعه على عقود انتقاله للميرينغي.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب وعائلته يدرسون حاليا اللغة الإسبانية؛ استعدادا للانتقال إلى إسبانيا.

وينتظر ريال مدريد بلوغ رينيير السن القانونية، يوم 19 يناير الجاري، واجتياز الفحص الطبي لإتمام الصفقة رسميا.

تفاصيل التعاقد

وذكرت الصحيفة الإسبانية، أن اللاعب البالغ من العمر 17 عاما، سينضم للميرينغي لمدة 6 مواسم ونصف، بداية من يناير الحالي.

ووافق ريال مدريد قبل أيام على دفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب، والمقدر بـ 30 مليون يورو.

وكان اللاعب قد اشترط عند تمديد تعاقده مع فلامينغو تخفيض قيمة العقد إلى 30 مليون يورو؛ لتسهيل عملية انتقاله إلى أوروبا.

ومن المنتظر أن يحصل فلامينغو على 24 مليون يورو من قيمة الشرط الجزائي، بينما تحصل عائلته على 3 ملايين، وهو نفس المبلغ الذي سيحصل عليه وكيل أعماله.

ترتيبات خاصة

وأشارت ”آس“ إلى أن خطة ريال مدريد تتمثل في انضمام رينيير إلى الفريق الثاني في الشهر المقبل، بعد انتهائه من تصفيات الألعاب الأولمبية، والتي تقام في كولومبيا خلال الفترة من 18 يناير وحتى 9 فبراير المقبل.

كما تدرس إدارة النادي الملكي إعارة اللاعب إلى أحد فرق الصف الثاني المهمة في أوروبا، حيث أجريت محادثات خلال الفترة الماضية مع بروسيا دورتموند الألماني، وأياكس الهولندي وإيفرتون الإنجليزي.

ومن ناحية أخرى، يتحدث اللاعب وعائلته حاليا مع بعض الأشخاص في إسبانيا؛ للبحث عن منزل جديد لهم في مدريد.

وتلقى والد رينيير، الذي عاش في إسبانيا لثلاث سنوات قبل ذلك، ووالدة اللاعب وشقيقته، دروسا في الإسبانية؛ استعدادا للانتقال إلى مدريد.