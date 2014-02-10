صور.. "الحسناء" شارابوفا وشايك "المثيرة" في تحدٍ فريد.. فأيهما أجمل؟

شهد حفل افتتاح دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية في مدينة سوتشي مسقط رأس لاعبة التنس ماريا شارابوفا تحدي من نوع فريد بينها وبين عارضة الأزياء الروسية الأخرى إيرينا شايك.

هكذا اجتمعت شارابوفا اللاعبة المصنفة الثالث على العالم في التنس مع عارضة الأزياء الروسية الأشهر في العالم، فقد حملت الأولى الشعلة بينما حملت الثانية لوحة عليها اسم بلادها روسيا مستضيفة البطولة، وذلك خلال حفل الافتتاح.

إطلالة شارابوفا وشايك في عرض الافتتاح لاقت الكثير من الإعجاب، حيث رفعت الفتاة الأوليمبية شعلة سوتشي متقدمة افتتاح المحفل الرياضي العالمي بابتسامتها الساحرة، في حين سيطر اللون الأبيض على إطلالة شايك.

شايك من جانبها وعبر صفحتها الشخصية على الفيسبوك عبرت عن سعادتها بالحضور وفرحتها بعودتها لوطنها قائلة: "أنا فخورة ببلدي"، في نفس السياق عبرت شارابوفا عبر صفحتها الشخصية على "فيسبوك" عن سعادتها بنشر صورتها تحمل الشعلة الأوليمبية قائلة: "أحب لحظات الأوليمبياد إلى قلبي".