برشلونة يعلن غياب 3 نجوم عن كأس السوبر الإسباني

أعلن نادي برشلونة قائمة الفريق المسافرة إلى السعودية اليوم الثلاثاء لخوض بطولة كأس السوبر الإسباني بنظامها الجديد في المملكة العربية السعودية.

وكشف النادي الإسباني عن غياب 3 نجوم حسب القائمة التي أعلنها عبر موقعه الرسمي.

ويغيب عن برشلونة كل من عثمان ديمبلي وتير شتيغن وأرثر.

ويلعب برشلونة نصف نهائي كأس السوبر الإسباني يوم الخميس المقبل أمام أتلتيكو مدريد بملعب الجوهرة المشعة بجدة، على أن يواجه الفائز منها، الفائز من مباراة ريال مدريد وفالنسيا بالمباراة النهائية.

وتنطلق مباريات كأس السوبر الإسباني غدا الأربعاء بمباراة ريال مدريد وفالنسيا.