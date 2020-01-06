ضربتان قويتان لريال مدريد قبل كأس السوبر الإسباني

تلقى ريال مدريد ضربتين قويتين قبل بداية مشواره في كأس السوبر الإسباني، التي تقام في السعودية.

وسيغيب المهاجمان، الفرنسي كريم بنزيما والويلزي غاريث بيل عن مشاركة ريال مدريد في كأس السوبر الإسباني.

وقال ريال مدريد في بيانين منفصلين: ”بعد الاختبارات التي أجريت اليوم، تم تشخيص إصابة لاعبنا كريم بنزيما في العضلات شبه الغشائية بسبب كدمات في ساقه اليسرى، في انتظار التطور“. في حين قال عن بيل: ”بعد الاختبارات التي أجريت اليوم، تم تشخيص إصابة لاعبنا غاريث بيل بعدوى في الجهاز التنفسي العلوي. في انتظار التطور“.

ولم يكشف ريال مدريد إن كان الثنائي بنزيما وبيل سيسافران مع بعثة الفريق أم لا، حيث سيفتقد أيضا جهود المصابين، البلجيكي إيدن هازارد وماركو أسينسيو، لكن من الصعوبة لحاق اللاعبين بمباراة فالنسيا على الأقل يوم الأربعاء في نصف النهائي.

وسيسافر ريال مدريد اليوم الإثنين إلى السعودية لخوض نصف النهائي أمام فالنسيا الأربعاء المقبل على استاد الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

وحال فوز ريال مدريد على فالنسيا في نصف النهائي فإنه سيلعب أمام الفائز من مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد، في النهائي يوم الأحد.

ولعب فالنسيا ضد ريال مدريد في 15 ديسمبر الماضي ضمن الجولة الـ17 من الدوري الإسباني، وتعادلا 1/1.

وسيتجدد اللقاء بينهما بعد أقل من شهر، عندما يلتقيان يوم 23 مارس على ملعب سانتياغو برنابيو، في الجولة الـ29 من الدوري الإسباني.

وفيما يلي قائمة ريال مدريد للسوبر الإسباني:

حراسة المرمى: كورتوا، أريولا، وألتوبي.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، راموس، فاران، ناتشو، مارسيلو، أودريوزولا، وميندي.

خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، جيمس رودريغيز، وإيسكو.

خط الهجوم: لوكاس فاسكيز، يوفيتش، إبراهيم دياز، ماريانو دياز، فينيسيوس جونيور، ورودريغو.