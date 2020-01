خطوة جديدة تقرب أرتورو فيدال نجم برشلونة من الرحيل إلى إنتر ميلان

كشفت تقارير صحفية عن خطوة جديدة قد تقرب التشيلي أرتورو فيدال، نجم نادي برشلونة، من الرحيل عن نادي برشلونة في الميركاتو الشتوي الجاري.

ووفقا لما ذكره الصحفي الإيطالي نيكولو شيرا، فإن فيليسيفيتش، وكيل أعمال فيدال، لاعب برشلونة، متواجد في إيطاليا الآن.

وأوضح شيرا أن وكيل فيدال تواجد لحضور مباراة فيورنتينا وبولونيا، وفي الوقت ذاته توصل لاتفاق مع إنتر ميلان.

وأشار إلى أن الاتفاق يتضمن توقيع فيدال للإنتر حتى 2022، براتب قدره 4.5 مليون يورو، حتى شهر يونيو، وبعد ذلك يصبح راتبه 6 ملايين يورو للموسمين المتبقيين.

#Felicevich è in Italia per assistere a Bologna-Fiorentina (ci sono Medel e Pulgar). L’intesa contrattuale con l’#Inter per Arturo #Vidal (contratto fino al 2022. €4,5M da qui a giugno + biennale da 6 netti) è stata raggiunta da tempo. Dal 13 ripartirà trattativa con il #Barça

— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 6, 2020