خطوة جديدة تقرب أرتورو فيدال نجم برشلونة من الرحيل إلى إنتر ميلان

كشفت تقارير صحفية عن خطوة جديدة قد تقرب التشيلي أرتورو فيدال، نجم نادي برشلونة، من الرحيل عن نادي برشلونة في الميركاتو الشتوي الجاري.

ووفقا لما ذكره الصحفي الإيطالي نيكولو شيرا، فإن فيليسيفيتش، وكيل أعمال فيدال، لاعب برشلونة، متواجد في إيطاليا الآن.

وأوضح شيرا أن وكيل فيدال تواجد لحضور مباراة فيورنتينا وبولونيا، وفي الوقت ذاته توصل لاتفاق مع إنتر ميلان.

وأشار إلى أن الاتفاق يتضمن توقيع فيدال للإنتر حتى 2022، براتب قدره 4.5 مليون يورو، حتى شهر يونيو، وبعد ذلك يصبح راتبه 6 ملايين يورو للموسمين المتبقيين.

#Felicevich è in Italia per assistere a Bologna-Fiorentina (ci sono Medel e Pulgar). L’intesa contrattuale con l’#Inter per Arturo #Vidal (contratto fino al 2022. €4,5M da qui a giugno + biennale da 6 netti) è stata raggiunta da tempo. Dal 13 ripartirà trattativa con il #Barça — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 6, 2020

وشدد على أنه سيتم استئناف المفاوضات مع برشلونة، حيث يرغب الإنتر في ضم فيدال خلال انتقالات الشتاء الجارية في يناير.

فيما أشارت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية، إلى أن برشلونة أخبر فيدال بأنه لا توجد نية لبيعه بسبب أهميته في الفريق، وإنتر ميلان يضغط على اللاعب التشيلي لكن النادي مقتنع بأنه لن يغادر في يناير.

وكان فيدال قد تقدم بشكوى، مطالبا بالحصول على مكافأة خاصة، منصوص عليها في عقده مع برشلونة.

وارتبط اسم نجم بايرن ميونخ السابق بالانتقال لصفوف إنتر ميلان، هذا الشهر، لكن مسؤولي البلوغرانا ومدرب الفريق، إرنستو فالفيردي، يرفضون رحيله.

وبحسب صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية، فإن وكيل فيدال يضغط بقوة من أجل الموافقة على رحيل اللاعب إلى إنتر ميلان.

ويعاني فيدال من الغياب بشكل كبير عن المشاركة الأساسية مع برشلونة هذا الموسم، وهو ما جعله يوافق على عرض الإنتر، الذي يقوده أنطونيو كونتي، مدربه السابق في يوفنتوس.