تقارير: نادي برشلونة رفض إيرلينغ هالاند للتعاقد مع بواتينغ في الميركاتو الشتوي الماضي

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي برشلونة رفضت التعاقد مع المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند، في الميركاتو الشتوي الماضي بداية عام 2019، على الرغم من بحثه في ذلك الوقت عن تدعيم خط هجومه.

وحسب ما ذكرت صحيفة ”آس“ الإسبانية، يوم الأحد، فإن هناك بعض الوكلاء قد عرضوا على برشلونة ضم هالاند، ولكنهم في النهاية استقروا على التعاقد مع المخضرم، كيفن برنس بواتينغ، من صفوف ساسولو على سبيل الإعارة.

وأشارت الصحيفة إلى أن النادي الكتالوني رأى أن اللاعب ما زال شابا ولا يملك الخبرة الكافية لذلك ففضل الذهاب لخيار أكثر خبرة بضم بواتينغ من ساسولو الإيطالي بنظام الإعارة.

وانتقل بواتينغ إلى ”كامب نو“ رغم سنه الكبيرة، إذ كان يبلغ من العمر وقتئذ 31 عاما، وأرقامه لم تكن جيدة مع ساسولو، خاصة وأنه لم يسجل حينذاك سوى 5 أهداف في 15 مباراة.

ولم يترك بواتينغ أي بصمة بقميص برشلونة حتى رحيله عقب انتهاء فترة إعارته، ولم توافق الإدارة على شراء عقده بمقابل 8 ملايين يورو.

فيما نجح أخيرًا هالاند في خطف الأضواء بالموسم الحالي مع سالزبورغ النمساوي ببطولة دوري أبطال أوروبا، وكان ينافس بشدة على هداف البطولة، وانتقل قبل أيام إلى بروسيا دورتموند في صفقة مفاجئة.

ولم يكشف النادي الألماني عن القيمة المالية لصفقة المهاجم البالغ 19 عاما، إلا أن وسائل الإعلام كشفت النقاب عن تفاصيل الصفقة المالية.

ووفقا لصحيفة ”لا غازيتا ديلو سبورت“ الإيطالية فإن صفقة هالاند كلفت النادي مبلغ 45 مليون يورو، منها 15 مليون يورو لوكيل أعمال اللاعب الإيطالي، مينو رايولا.

فيما سيحصل اللاعب الشاب على راتب سنوي يبلغ ستة ملايين يورو، وسيصل إلى ثمانية ملايين بعد العام الثالث من الصفقة، دون الكشف عن قيمة الشرط الجزائي في عقده.

وبات هالاند ثالث أصغر لاعب يسجل ثلاثية في دوري أبطال أوروبا في مرمى غنك البلجيكي في سبتمبر الماضي.

كما أن هالاند هو أول لاعب تحت العشرين عاما يسجل في أول خمس مباريات له في دوري الأبطال.

وحاولت أندية أوروبية كبيرة إغراء هالاند بالانضمام إليها، بينها مانشستر يونايتد الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي.