مباراة إسبانيول وبرشلونة.. الجماهير توجه إهانات إلى بيكيه وشاكيرا فماذا كان رد فعل قائد البلوغرانا؟

خسر نادي برشلونة نقطتين ثمينتين، بعد أن تعادل خارج أرضه أمام إسبانيول 2-2، في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء أمس السبت، على ملعب ”باور 8“ في المرحلة الـ19 من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم، الليغا.

وكان برشلونة قريبا من حصد النقاط الثلاث أمام متذيل الترتيب في الليغا، والذي تقدّم بهدف في الدقيقة الـ23 عن طريق ديفيد لوبيز سيلفا، إلا أن البارسا عاد في الشوط الثاني بهدفين متتاليين عن طريق الأوروغوياني لويس سواريز والتشيلي أرتورو فيدال في الدقيقتين الـ 51 والـ59، إلا أن طرد الهولندي فرانكي دي يونغ في الدقيقة الـ75 فتح الباب أمام إسبانيول لتحقيق التعادل في الدقيقة الـ88 عن طريق الصيني وو لي.

وبذلك رفع برشلونة رصيده إلى 40 نقطة في المركز الأول، بفارق الأهداف عن ريال مدريد الذي انتصر بثلاثية نظيفة خارج أرضه على خيتافي، ولا يزال إسبانيول في ذيل الجدول برصيد 11 نقطة.

وشهدت مباراة ”ديربي كتالونيا“ هجوما ضاريا من جانب جماهير إسبانيول على قائد برشلونة جيرارد بيكيه، ولم يقتصر الأمر على بيكيه فقط بل وامتد إلى أسرته أيضا، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة ”ماركا“ الإسبانية.

وقالت ”ماركا“، في تقرير نشرته، اليوم الأحد، إن بيكيه وزوجته شاكيرا تعرضا إلى إهانات متواصلة من جماهير إسبانيول، والتي وصفت قائد البلوغرانا بـ“الشاذ“ أو مثلي الجنس.

وأشارت إلى أن بيكيه توجه إلى حكم المباراة كارلوس ديل سيرو غراند، وأبلغه بتعرضه لإهانات من جانب جماهير إسبانيول، إلا أن الحكم لم يتخذ أي إجراء.