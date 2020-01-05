نادي برشلونة يكشف تطورات أزمة فيدال بعد تألقه أمام إسبانيول

أكد غويليرمو أمور، مدير العلاقات المؤسسية في نادي برشلونة، أن شكوى لاعب الوسط التشيلي أرتورو فيدال سيتم حلها داخليا، مشيدا باحترافيته ومستواه في لقاء الديربي ضد إسبانيول، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء السبت.

وقال أمور بعد التعادل أمام إسبانيول في ديربي كتالونيا 2-2 لقناة الدوري الإسباني: ”إنها مشكلة داخلية وستحل داخل الفريق، سيتم حلها“.

وأضاف: ”أعتقد أن ما قدمه أمس كان جيدا، إنه يركز في كرة القدم ودخوله أحدث ثورة في لعب الفريق قدم مستوى جيدا جدا“.

وكان فيدال قد رفع شكوى ضد برشلونة يطالب بحوافز مالية في عقده من الموسم الماضي تبلغ 2.4 مليون يورو، لكن اللجنة المشتركة من الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الدوري الإسباني رفضتها.

وأكدت تقارير إعلامية إسبانية، أن وكيل أعماله كان المحرض على رفع الشكوى من أجل الضغط على برشلونة لخروجه من الفريق نحو إنتر ميلان الراغب في ضمه.

وأكد مدير العلاقات المؤسسية في فريق برشلونة، أن التوقف ليس سببا في تعادل فريقه أمام إسبانيول، موضحا: ”التوقف هو على الجميع نتوقف حين تكون لقاءات المنتخبات أو حين تكون فترة أعياد الميلاد إنها تأتي من مكان أو من آخر“.

وتحدثت عن طرد الهولندي فرانكي دي يونغ، قائلا: ”نقول دائما أفضل أن تلعب بـ11 لاعبا من 10 لاعبين، كان هناك إنذاران للأسف وفي وقت كنا نسيطر على اللقاء“.

واعتبر غويليرمو أمور أن فريقه أضاع فرصة بالتعادل أمام جاره إسبانيول، مشيرا: ”كانت فرصة ضائعة بعد ما جرى أمس، كنا نعتقد أننا فزنا باللقاء لكنهم تمكنوا من إدراك التعادل من فرصة منعزلة“.

وأكد مدير العلاقات المؤسسية أن برشلونة بحالة جيدة، مضيفا: ”الفريق بخير، صحيح أنه في الشوط الأول استغرق بعض الوقت للدخول في اللقاء، في الشوط الثاني تمكنا من قلب النتيجة في 15 دقيقة لكن بالنظر لعدة متغيرات لم نستطع الفوز ويجب أن ننظر للأمام“.

وأدى تعادل برشلونة لبقائه في صدارة ترتيب فرق الدوري الإسباني برصيد 40 نقطة لكنه بفارق الأهداف فقط عن ريال مدريد الفائز على خيتافي 3-0، والذي يملك بدوره 40 نقطة.