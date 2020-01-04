ماركا: ريال مدريد يقترب من ضم رينييه خيسوس موهبة فلامنغو

ذكرت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية أن ريال مدريد سيستكمل إجراءات التعاقد مع رينييه خيسوس، لاعب فلامنغو، عندما يكمل عامه 18 في 19يناير/كانون الثاني الحالي.

ويعتبر اللاعب البالغ من العمر 17 عاماً، أحد المواهب البارزة والصاعدة بقوة في الملاعب البرازيلية، مما لفت أنظار الأندية الكبرى في القارة العجوز.

وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أنه تم الاتفاق بين الناديين واللاعب وسينتظر النادي الملكي حتى عيد ميلاده الثامن عشر لاستكمال التعاقد لتجنب الوقوع في مشكلة مع الاتحاد الدولي (الفيفا) بشأن التعاقد مع لاعبين أجانب صغار السن.

وكان برشلونة وأتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان مهتمين أيضًا بضم البرازيلي الشاب الذي سيدفع ريال مدريد لناديه الشرط الجزائي في عقده والبالغ قيمته 30 مليون يورو بعد تخفيضه من 70 مليون يورو.

ومن المقرر أن ينضم اللاعب مبدئيا إلى الفريق الثاني في ريال مدريد ”كاستيا“ الذي يدربه راؤول غونزاليس بدلاً من اللعب مباشرة للفريق الأول بقيادة زين الدين زيدان.

وكان اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا ألمح إلى انتقاله إلى ريال مدريد من خلال حسابات لاعبي النادي الملكي عبر وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا.

ظهر رينييه لأول مرة مع فلامنجو، الذي فاز بكأس ليبرتادوريس هذا العام، ونجح بالفعل في وضع بصمته بتسجيل 6 أهداف في 8 مباريات فقط بمسابقة الدوري.

يأتي ذلك في الوقت الذي ساعد فيه المدافع رفائيل فاران ناديه ريال مدريد على الفوز بثلاثية نظيفة على خيتافي ليحقق انتصاره الأول في أربع مباريات بالليغا.

وكان فاران مدافع فرنسا وراء الهدف الأول لريال في الدقيقة 34 حيث قفز عاليا وحاول ديفيد سوريا حارس خيتافي إبعاد كرة عرضية لكنه وضعها بطريق الخطأ في مرماه.

وكان ريال يفتقد القائد سيرجيو راموس بسبب الإيقاف وعانى من ضغط خيتافي صاحب المركز السابع والذي كان يلعب أمام مشجعيه المتحمسين.

وتألق تيبو كورتوا حارس ريال في إنقاذ عدة فرص خطيرة قبل أن يضيف فاران الهدف الثاني بعد ركلة حرة من توني كروس في الدقيقة 53.

وسجل ريال الهدف الثالث من هجمة مرتدة عن طريق لوكا مودريتش في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع بينما أهدر قبلها أكثر من فرصة عن طريق غاريث بيل وفينيسيوس جونيور.