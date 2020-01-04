أتلتيكو مدريد يحقق فوزا صعبا على ليفانتي في الدوري الإسباني

حقق فريق أتلتيكو مدريد اليوم السبت، فوزا بشق الأنفس على ضيفه ليفانتي بهدفين لهدف في الجولة التاسعة عشرة للدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

بهذا الفوز، ارتفع رصيد أتلتيكو مدريد إلى 35 نقطة في المركز الثالث بفارق خمس نقاط خلف ريال مدريد المتصدر، بينما تجمد رصيد ليفانتي عند 26 نقطة في المركز التاسع.

لم تدخل المباراة مرحلة جس النبض بين الفريقين، حيث تبادلا الهجمات في رحلة بحث عن هدف التقدم.

وتمكن أتلتيكو مدريد صاحب الأرض والجمهور من إحراز الهدف الأول في الدقيقة 13 عن طريق أنخيل كوريا.

ولم يمر على التقدم طويلًا، فبعدها بثلاث دقائق أدرك ليفانتي التعادل عبر روجر مارتي سالفادور.

واستعاد أتلتيكو مدريد التقدم مجددا في الدقيقة 18 عن طريق البرازيلي فيليبي.

وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين خلال الدقائق المتبقية من اللقاء، دون أن تتغير النتيجة، ليخرج فريق العاصمة الإسبانية مدريد فائزا باللقاء.