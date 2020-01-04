شعر غاريث بيل يثير تعليقات الجمهور إثر مباراة ريال مدريد ضد خيتافي (صور)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا للنجم الويلزي غاريث بيل، لاعب ريال مدريد، يظهر خلالها شعره كاملا دون ربطه كما هو معتاد، خلال مباراة فريقه ضد خيتافي مساء السبت.

وأظهرت الصور غاريث بيل خلال المباراة وهو يظهر بشعره كاملا خلال إحدى لقطات المباراة وبدا عليه ناعما، ما أثار تعليقات المتابعات، وقالت إحداهن: ”جربت هيدن شولدر وجربت كلير وجربت فاتيكا، كل هذي وشعري ليس مثل بيل“.

جربت هيدن شولدر وجربت كلير وجربت فاتيكا كل هذي وشعري ليس مثل بيل ???????? pic.twitter.com/FFcJwVlT6r — jihane safatly (@SafatlyJihane) January 4, 2020

وكان النجم الويلزي قد خضع لعملية زراعة الشعر بسبب ظهور بداية صلع في رأسه.

ووفقا لما ورد حينها في صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية عن مصدر مقرب من اللاعب، فإن بيل منزعج من مظهر شعره، ولذلك قرر إجراء عملية زراعة الشعر بعد نهاية الموسم الحالي.

ويلز

الجولف

شعر جاريث بيل

ريال مدريد

اولويات جاريث بيل بالتدريج pic.twitter.com/GJ4fxMwKSq — #تحليلات_تولدو (@Ahmed_Toldo_13) January 4, 2020

ويُضطر ”بيل“ لتسريح شعره على شكل ”كعكة“ لمنع ظهور الصلع في رأسه، لكن الكاميرات أظهرت أكثر من مرة مناطق الصلع في رأس اللاعب.

ويتجه عدد من نجوم كرة القدم لإجراء عمليات زراعة الشعر مثل الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي، والإنجليزي واين روني لاعب مانشستر يونايتد.

وكانت تقارير قد كشفت أن نادي توتنهام هوتسبير، قدم عرضا للتعاقد مع النجم غاريث بيل خلال الفترة المقبلة من سوق الانتقالات الحالية.

ووفقا لما ذكرته شبكة ”El Desmarque“ الإسبانية، فإن توتنهام على استعداد لتقديم كريستيان إيركسن بالإضافة إلى 25.7 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع بيل.

وكان جاريث بيل قد أبدى سعادته بتولي جوزيه مورينيو تدريب توتنهام، علما أن المدرب البرتغالي كان قد حاول التعاقد مع بيل عندما كان مدربا لفريق مانشستر يونايتد.

ولعب بيل في توتنهام فترة مابين 2007 الى 2013، وخاض مع السبيرز 203 مباريات، وسجل 56 هدفا وصنع 58، بينما لعب مع ريال مدريد 244 مباراة وسجل 104 أهداف وصنع 67.

وساعد المدافع رفائيل فاران ناديه ريال مدريد على الفوز 3-صفر على خيتافي، ليحقق انتصاره الأول في أربع مباريات بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم ويتصدر المسابقة على حساب برشلونة اليوم السبت.

كان فاران مدافع فرنسا وراء الهدف الأول لريال في الدقيقة 34 حيث قفز عاليا وحاول ديفيد سوريا حارس خيتافي إبعاد كرة عرضية لكنه وضعها بطريق الخطأ في مرماه.

وكان ريال يفتقد القائد سيرجيو راموس بسبب الإيقاف، وعانى من ضغط خيتافي صاحب المركز السابع والذي كان يلعب أمام مشجعيه المتحمسين.

وتألق تيبو كورتوا حارس ريال في إنقاذ عدة فرص خطيرة قبل أن يضيف فاران الهدف الثاني بعد ركلة حرة من توني كروس في الدقيقة 53.

وسجل ريال الهدف الثالث من هجمة مرتدة عن طريق لوكا مودريتش في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، بينما أهدر قبلها أكثر من فرصة عن طريق غاريث بيل وفينيسيوس جونيور.

وبات رصيد ريال 40 نقطة من 19 مباراة، ويتصدر المسابقة بفارق نقطة واحدة عن برشلونة حامل اللقب الذي يواجه إسبانيول اليوم أيضا.