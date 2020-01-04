ريال مدريد يسقط خيتافي ويتصدر ترتيب الدوري الإسباني ”مؤقتا“ (فيديو)

اقتنص ريال مدريد فوزا ثمينا على مضيفه خيتافي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما، مساء السبت، ضمن الجولة الـ19 من الدوري الإسباني.

هدف ريال مدريد الأول جاء من توقيع حارس خيتافي دافيد سوريا بالخطأ في مرماه، بعد تدخل بالرأس من المدافع رافييل فاران.

وأضاف فاران بنفسه الهدف الثاني برأسية في الدقيقة 53، بعد عرضية توني كروس، وتم احتساب الهدف بعد التأكد عن طريق تقنية ”VAR“.

خيتافي 0 × 3 ريال مدريد | اهداف اللقاء ⚽???? pic.twitter.com/Tr0c5dNouv — اهداف المباريات (@quhfGbk4YxRguOJ) January 4, 2020

واختتم ريال مدريد مهرجان الأهداف بهدف ثالث من هجمة مرتدة مميزة، في الوقت بدل الضائع بعد انفراد البديل فيدي فالفيردي الذي صنع للوكا مودريتش.

ونجح ريال مدريد في تحقيق الفوز الأول بعد 3 تعادلات متتالية في الليغا، وهو انتصار يرفع الروح المعنوية قبل السفر لجدة من أجل خوض غمار كأس السوبر الإسباني.

ونجح ريال مدريد في الارتقاء لصدارة الليغا ”مؤقتا“ بفارق نقطة عن برشلونة، الذي سيخوض مباراة ديربي كتالونيا أمام إسبانيول.

الدوري الاسباني | خيتافي 0 × 2 ريال مدريد | قوووووووووول فاااااااررراااان ???????????? ! حسابي الاساسي : ⁦@MnbrMadrid5⁩ pic.twitter.com/RYqrKqq5r6 — عز – @MnbrMadrid5 (@OHgoalhd987) January 4, 2020