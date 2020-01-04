ريال مدريد يخطط لضم تيمو فيرنر في صفقة تبادلية مع لايبزيغ الألماني

تخطط إدارة نادي ريال مدريد الإسباني للدخول بقوة في سوق الانتقالات الشتوية الجاري، على غير العادة، لتدعيم صفوف الفريق فيما تبقى من منافسات خلال الموسم الجاري.

ويسعى النادي الملكي لتجديد صفوف الفريق، بعد اهتزاز مستوى عدد من لاعبيه الكبار خلال الموسم الحالي.

ووضع الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للميرينغي مركز المهاجم على رأس المراكز التي يسعى لتدعيمها خلال الفترة المقبلة.

صفقة تبادلية

وقالت صحيفة ”ديلي ستار“ الإنجليزية: إن ريال مدريد يخطط لضم تيمو فيرنر نجم فريق ريدبول لايبزيغ الألماني، والذي يعد أحد الأهداف الرئيسية لفريق تشيلسي الإنجليزي.

ويدرس ريال مدريد تقديم عرض مالي بالإضافة إلى انتقال لوكا يوفيتش مهاجم الفريق إلى لايبزيغ مقابل الحصول على فيرنر.

وأوضحت صحيفة ”آل ديسمارك“ الإسبانية أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد معجب بقدرات فيرنر، وهو مستعد لعرض خدمات يوفيتش على لايبزيغ مقابل التعاقد مع اللاعب الدولي الألماني.

وكان يوفيتش قد انضم لصفوف الميرينغي في الصيف الماضي مقابل 51 مليون جنيه إسترليني قادما من آينتراخت فرانكفورت الألماني، بعد تألقه اللافت خلال الموسم الماضي، حيث سجل 27 هدفا في 48 لعبها مع فرانكفورت.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن بيريز يخطط جديا لضم فيرنر لكن دون التعرض لخسارة مادية فادحة بعد القيمة التي أنفقها في الصيف لضم يوفيتش، لذلك توصل رئيس الريال إلى خطة تعتمد على الحصول على خدمات فيرنر بقيمة 77 مليون جنيه إسترليني.

وسيعرض ريال مدريد على لايبزيغ التعاقد مع فيرنر مقابل لوكا يوفيتش بالإضافة إلى 26 مليون جنيه إسترليني، في محاولة لإتمام الصفقة خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

هدف تشيلسي

وأوضحت ”ديلي ستار“ أن تشيلسي الإنجليزي مهتم بشكل جدي بالتعاقد مع فيرنر، حيث حصل فرانك لامبارد على حرية إنفاق الأموال في فترة الانتقالات الحالية، عقب رفع حظر التعاقدات عن النادي من جانب المحكمة الرياضية.

وسيواجه لامبارد صعوبة كبيرة في استقدام فيرنر إلى ستامفورد بريدج إذا ما قرر ريال مدريد الدخول في مفاوضات مع النجم الألماني.

ويقدم تيمو فيرنر البالغ من العمر 23 عاما موسما مميزا مع فريقه لايبزيغ، حيث سجل 18 هدفا حتى الآن في 16 مباراة لعبها مع الفريق في الدوري الألماني.