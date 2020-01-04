أهداف مباراة خيتافي وريال مدريد.. 2-0 لـ“الميرنغي“ (فيديو)

سجل دافيد سوريا سوليس، حارس خيتافي هدفا في مرماه، ليضع فريق ريال مدريد في المقدمة، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء السبت، على ملعب ”كولسيوم الفونسو بيريز“ بالجولة الـ19، من الدوري الإسباني بعد توقف المسابقة بسبب أعياد رأس السنة.

غووووول فاران ضد خيتافي…

خيتافي 0-1 ريال مدريد pic.twitter.com/eiCv5lRbbh — Reda Chrifi Alaoui (@iamredaalaoui) January 4, 2020

خيتافي 0 × 1 ريال مدريد | هدف فاران ⚽???? pic.twitter.com/WFU91qPEQs — اهداف المباريات (@quhfGbk4YxRguOJ) January 4, 2020

وفي الدقيقة 52 يسجل فاران الثاني للريال من رأسية رائعة.

خيتافي 0 × 2 ريال مدريد | هددددددددددددددددددف فاران ????#GetafeRealMadrid

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حساب الأهداف : @ADNAN_GOAL pic.twitter.com/rrwWrQmz04 — fastergoal490 (@fastergoal490) January 4, 2020

الدوري الاسباني | خيتافي 0 × 2 ريال مدريد | قوووووووووول فاااااااررراااان ???????????? ! حسابي الاساسي : ⁦@MnbrMadrid5⁩ pic.twitter.com/RYqrKqq5r6 — عز – @MnbrMadrid5 (@OHgoalhd765) January 4, 2020

وتقابلا الفريقان في 28 مناسبة سابقة، حقق فيها الفريق الملكي 20 انتصارا، بينما أعلنت 5 مواجهات عن فوز خيتافي، وكان التعادل حاضر بينهما في ثلاث مواجهات.

ويأمل فريق خيتافى في العودة مرة أخرى إلى مواصلة سلسله الانتصارات، التى حققها خلال الموسم الحالى، بعد الهزيمة في الجولة الأخيرة بهدف دون رد أمام فياريـال.

ويحتل فريق ريال مدريد وصافة ترتيب جدول الليغا برصيد 37 نقطة، بينما يتمركز خيتافي في المركز السادس برصيد 30 نقطة.

وتعد مباراة خيتافي بمثابة ”البروفة الأخيرة“ لفريق ريال مدريد قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في بطولة كأس السوبر الإسباني، والتي تقام بنظامها الجديد خلال الفترة من 8 – 12 يناير المقبل بمشاركة 4 أندية وهي الريال وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وفالنسيا، حيث أوقعت قرعة الدور نصف النهائي من المسابقة الفريق الملكي في مواجهة فالنسيا، الأربعاء المقبل، بملعب ”الجوهرة“، بمدينة ”جدة“.