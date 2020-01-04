التشكيلة الرسمية لمباراة ريال مدريد ضد خيتافي في الدوري الإسباني

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، التشكيلة الرسمية لمباراة فريقه ضد خيتافي، والتي تجمع الفريقين، مساء السبت، في الجولة الـ19 من الدوري الإسباني، على ملعب كولسيوم الفونسو بيريز.

ويملك ريال مدريد 37 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين عن برشلونة متصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 39 نقطة، في حين يملك خيتافي 30 نقطة في المركز السادس.

وتعتبر تلك المباراة هي الأخيرة للفريق الأبيض قبل السفر للأراضي السعودية لخوض منافسات بطولة كأس السوبر الإسباني، إذ ينتظره لقاء في غاية الصعوبة مع نظيره فالنسيا بالدور نصف النهائي، وفي حال صعوده للمرحلة الأخيرة سينتظر الفائز من برشلونة وأتلتيكو مدريد.

ونجح ريال مدريد في الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم في آخر 13 مباراة خاضها بمختلف المسابقات الإسبانية والأوروبية قبل مواجهة خيتافي، ولم يتذوق الريال مرارة الهزيمة منذ يوم 19 أكتوبر الماضي عندما خسر أمام مايوركا في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

وجاءت تشكيلة الريال كالآتي:

تيبو كورتوا

ميندي – ميليتاو – فاران – كارفخال

كروس – كاسميرو – مودريتش

إيسكو – كريم بنزيما – غاريث بيل

فيما جاءت تشكيلة خيتافي كالآتي: