الموعد والقنوات الناقلة.. كل ما تريد معرفته عن ديربي كتالونيا بين برشلونة وإسبانيول في الدوري الإسباني

يخوض نادي برشلونة اختبارا جديدا أمام مضيفه إسبانيول، مساء اليوم السبت، في ديربي إقليم كتالونيا ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر للدوري الإسباني.

ويبحث برشلونة عن تأمين الفوز في مواجهة الديربي الكتالوني أمام إسبانيول في ظل صراع صدارة الدوري مع ريال مدريد.

وتلقي شبكة ”إرم نيوز“ الضوء في التقرير التالي على أبرز ملامح مباراة الديربي بين برشلونة وإسبانيول في الدوري الإسباني:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 23:00 بتوقيت السعودية على ملعب باور 8 معقل فريق إسبانيول.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3 بصوت المعلق التونسي رؤوف بن خليف.

ترتيب الفريقين

يتصدر برشلونة جدول ترتيب الليغا برصيد 39 نقطة بفارق نقطتين عن ريال مدريد، وحصد الفريق 12 انتصارا وتعادل 3 مرات وتلقى 3 خسائر، وسجل البارسا 47 هدفا واستقبل 21 هدفا.

ويحتل إسبانيول المركز الـ20 (الأخير) برصيد 10 نقاط، وحقق الفريق انتصارين وتلقى 12 خسارة في 18 مباراة، وسجل الفريق 12 هدفا واستقبل 34 هدفا.

تاريخ المواجهات

تقابل الفريقان في 210 مباريات سابقة بين رسمية وودية، ويتفوق برشلونة في مجمل المباريات بواقع 123 فوزا مقابل 44 انتصارا لإسبانيول و43 تعادلا، وسجل برشلونة 404 أهداف مقابل 223 هدفا لإسبانيول.

وعلى صعيد الدوري الإسباني، تقابل الفريقان 170 مرة وفاز البارسا 99 مرة، مقابل 34 فوزا لإسبانيول، و37 تعادلا، وسجل البارسا 329 هدفا، وأحرز إسبانيول 176 هدفا.. ولم يفز إسبانيول على برشلونة في آخر 4 مواجهات.

قوة برشلونة

يتطلع برشلونة لتحقيق الفوز على حساب إسبانيول، وهو ما شدد عليه المدرب إرنستو فالفيردي المدير الفني في حديثه قبل اللقاء، مؤكدا أن فريقه يسعى لبداية قوية للعام 2020، كما أشار إلى أن لقاءات الديربي لا تعترف بالفوارق كما أن مركز إسبانيول لن يؤثر على الموقف.

ويفتقد برشلونة الثلاثي: الحارس مارك تير شتيغن وآرثر ميلو وعثمان ديمبلي؛ للإصابة، وموسى واغي وجان كلير توديبو؛ لأسباب فنية، ويقود البارسا في لقاء الليلة الحارس البديل مورارا نيتو، وأمامه رباعي الدفاع جيرارد بيكيه وكليمونت لينغليت وسيرجي روبيرتو وجوردي ألبا.

ويقود خط الوسط سيرجيو بوسكيتش وفرينكي دي يونغ وإيفان راكيتيتش، بينما يقود الهجوم المثلث المرعب الذي يضم ليونيل ميسي وأنطوان غريزمان ولويس سواريز.

مفاجآت إسبانيول

يتطلع إسبانيول لتحقيق المفاجأة والانتفاضة لتصحيح وضع الفريق في مؤخرة ترتيب الدوري، خاصة أن أجواء الديربي دائما تتسم بالإثارة والندية.

ويبحث إسبانيول عن نتيجة طيبة، وهو ما أكده المدرب الجديد أبيلاردو فرنانديز المدير الفني للفريق في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، حيث أكد أن الفريق سيخوض مهمة ليست مستحيلة أمام برشلونة.

وأضاف: ”علينا أن نقدم 200% من قوتنا.. نعلم مدى صعوبة المباراة، والفوز في مباراة الليلة سيكون رائعا والأمور لن تتأثر بكون اللقاء بمثابة صدام بين القمة والقاع بين الفريقين“.

ويغيب عن إسبانيول إستيبان غرانيرو للطرد وسيباستيان كورتشيا للإصابة، ويعتمد إسبانيول على تشكيلته المتوقعة التي تضم الحارس دييغو لوبيز، وأمامه الرباعي فرناندو كاليرو وبيرناردو وخافي لوبيز وديداك فيلا في خط الدفاع.

ويعتمد إسبانيول على رباعي الوسط مارك روكا وبجواره دافيد لوبيز وسيرجي داردير الذي سجل هدفين، وماتياس فارغاس الجناح السريع الذي صنع هدفين، بينما يقود الهجوم الصيني وو لي وجوناثان كاليري.

وأكد محمد اليماني مهاجم ستاندارد لييغ البلجيكي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“، أن برشلونة عليه أن يحقق الفوز في لقاء إسبانيول؛ تعزيزا للصدارة وقبل الانشغال بالسوبر الإسباني.

وأضاف: ”إسبانيول بعيد تماما عن برشلونة من ناحية الفوارق البدنية والفنية، ولكن لقاءات الديربي دائما تتسم بالندية والإثارة بين الفريقين ولها أجواء مميزة“.