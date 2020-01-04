تطورات جديدة بشأن شكوى أرتورو فيدال ضد برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية كواليس جديدة بشأن شكوى اللاعب التشيلي أرتورو فيدال، نجم وسط نادي برشلونة، ضد النادي الكتالوني.

وقدّم فيدال شكوى ضد برشلونة لرابطتي لاعبي كرة القدم الإسبانية والليغا، حيث يطلب الحصول على مكافآت متأخرة بقيمة 2.4 مليون يورو، ورد برشلونة بأن عقد فيدال ينص على تقاضيه هذا المبلغ حال خوضه 60% من المباريات، لكن بشرط أن يلعب في كل واحدة منها 45 دقيقة على الأقل، وهو ما لم يتحقق.

وأوضحت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ أن فرناندو فيليسيفيتش، وكيل أعمال فيدال، هو المحرض والمسؤول الرئيسي عن خطة تقديم شكوى ضد برشلونة، وليس اللاعب التشيلي نفسه.

وأشارت الصحيفة إلى أن فيليسيفيتش يهدف من هذه الخطة إلى تحرير فيدال من قيود برشلونة، وتسهيل رحيله عن النادي الكتالوني في سوق الانتقالات الشتوي الحالي، إذ يرغب إنتر ميلان في ضم اللاعب، بطلب من مدربه أنطونيو كونتي، الذي يريد العمل مجددا مع فيدال.

ولم تقبل رابطة الليغا شكوى فيدال، حيث أوضحت أن هناك سوء فهم من جانب اللاعب للعقد المبرم مع برشلونة.

وانضم فيدال البالغ من العمر 32 عاما إلى برشلونة قادما من بايرن ميونخ الألماني، ويرتبط مع النادي الكتالوني بعقد حتى يونيو 2021.

وشارك فيدال في 19 مباراة مع برشلونة الموسم الحالي، سجل فيها 5 أهداف وصنع هدفا.

ويلعب برشلونة اليوم السبت مع منافسه إسبانيول على ملعب باور 8، قبل أن يسافر إلى السعودية حيث يلاقي أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، وحال الفوز سيلعب مع ريال مدريد أو فالنسيا في المباراة النهائية.