التشكيلة المتوقعة لمباراة ريال مدريد ضد خيتافي في الدوري الإسباني (إنفوغرافيك)

يحل ريال مدريد ضيفًا على خيتافي في الجولة الـ19 من الدوري الإسباني، على ملعب كولسيوم الفونسو بيريز.

ويملك ريال مدريد 37 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين عن برشلونة متصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 39 نقطة، في حين يملك خيتافي 30 نقطة في المركز السادس.

وتوقعت صحيفة ”ماركا“ أن يلعب ريال مدريد بهذه التشكيلة:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: داني كارفاخال، إيدير ميلتاو، رافائيل فاران، فيرلاند ميندي.

الوسط: فيديريكو فالفيردي، كاسيميرو، توني كروس.

الهجوم: غاريث بيل، كريم بنزيما، إيسكو.

في حين توقعت صحيفة ”أس“ أن يلعب ريال مدريد بهذه التشكيلة:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: داني كارفاخال، إيدير ميلتاو، رافائيل فاران، فيرلاند ميندي.

الوسط: فيديريكو فالفيردي، كاسيميرو، توني كروس.

الهجوم: رودريغو، كريم بنزيما، إيسكو.

وأكد زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، جاهزية فريقه لخوض مواجهة خيتافي، وقال زيدان قبل المباراو:“أول مباراة في العام الجديد، القتال سيستمر، ومتحمسون للعب مرة أخرى، لقد عدنا، والشيء المهم هو الدافع الذي لدينا“.

وعن غياب الأهداف في المباريات الماضية، أجاب:“لا أعتقد أنها مشكلة، سأقول نفس الشيء، وهناك مباريات لا يوجد فيها فرص واضحة، لكن الشيء الأكثر أهمية هو العمل الذي نقوم به“.

وأضاف زيزو:“الفشل هو عدم بذل كل شيء، ويجب إعطاء كل شيء على أرض الملعب ومن ثم سنرى، وهناك فريق يفوز بالليغا، وآخر يفوز بدوري الأبطال، لكن هل هذا يعني أن الآخرين أغبياء؟ لا“.

وحول إمكانية رحيل ماريانو، وإبراهيم دياز، قال المدرب الفرنسي:“لا أعتقد ذلك، والشيء المهم هو التحدث مع كل لاعب، هما يحاولان التدرب بشكل جيد، لكن لا نعرف ماذا سيحدث مستقبلًا، سأعتمد على الجميع، وتعتمد مسألة المداورة على أشياء كثيرة، وسأركز على مباراة يوم غدٍ“.

وعن إيسكو قال زيدان:“أشعر بالتعاطف مع الجميع، لكن مع إيسكو لدي شعور أكثر قليلًا بسبب مركزه، هو يلعب ويريد الحفاظ على مكانه، لكنه مثل الجميع، كل شخص لديه الفرصة للعب، ويجب ألا يستسلم، وأحب إيسكو كلاعب“.

وبشأن علاقته مع بوغبا ومبابي قال:“لن أقول أي شيء، بوغبا لاعب في فريق آخر ومُصاب، وأتمنى له أن يلعب مرة أخرى، وأفكر فقط في اللاعبين الموجودين معي“.

وعن منافسه قال:“خيتافي يقدم موسمًا رائعًا، والتقدم في جدول الترتيب أمر معقد، لكنهم يعملون بشكل جيد“.