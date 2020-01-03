بتحفظ وتهديد.. فالنسيا يوقع عقود مشاركته بكأس السوبر الإسباني

ذكرت صحيفة ”آس“ أن فالنسيا وقع أخيرًا عقود مشاركاته في بطولة كأس السوبر الإسباني المقررة إقامتها في المملكة العربية السعودية ما بين 8 و12 من الشهر الحالي ليكون آخر فريق يوقع على الوثيقة.

وكان فالنسيا رفض توقيع عقود المشاركة، وهدد بمقاطعة البطولة بسبب توزيع الإيرادات المالية حيث يعتبر الفريق الأخير في ترتيب العائدات المالية خلف القطبين برشلونة، وريال مدريد، ثم أتلتيكو مدريد.

ويطالب فالنسيا بحصة مالية توازي ما سيعطى لبرشلونة لكونه بطلًا لكأس ملك إسبانيا، وفي القانون السابق للبطولة كان بطل الكأس يواجه بطل الدوري الإسباني فقط.

وبحسب الصحيفة الإسبانية، فإن فريق فالنسيا أرسل توقيعه على العقد مع تحفظات ورسالة أكد من خلالها استعداده للدفاع عن حقوقه بكل الطرق ومنها اللجوء للقضاء.

وينتظر فالنسيا نسخة من العقود موقعة من طرق روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم ليباشر الخطوات التي من شأنها الدفاع عن حقوقه.

ودافع فالنسيا سابقًا عن النسخة الجديدة من كأس السوبر الإسباني والتي تقضي بمشاركة 4 فرق الأول والثاني من الدوري الإسباني وطرفي النهائي، كما دعم قرار إقامتها خارج إسبانيا وفي السعودية.

وسيتقاضى فالنسيا مبلغ 3 ملايين يورو، وفي حال تتويجه باللقب سيحصل على 6 ملايين يورو، فيما يحصل برشلونة، وريال مدريد، على 8 ملايين يورو فقط كقيمة مالية للمشاركة بالإضافة لجوائز اللقب في حال التتويج.

وسيواجه فالنسيا في نصف النهائي ريال مدريد، يوم الأربعاء المقبل، بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، فيما يجمع نصف النهائي الثاني برشلونة وأتلتيكو مدريد الخميس المقبل.