ماريانو وإبراهيم دياز أول الراحلين عن ريال مدريد في الميركاتو الشتوي

كشفت صحيفة AS الإسبانية عن أن خطة ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية تتمثل في التخلص من المهاجم ماريانو دياز (26 عاما) ولاعب الوسط إبراهيم دياز (20 عاما) لأسباب مختلفة رغم رغبتهما في البقاء.

وقرر الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للنادي الملكي التخلص من اللاعبين خلال فترة الانتقالات التي بدأت أول الشهر الحالي بإيجاد وجهة جديدة يلعبان فيها.

وتمثل القضية الأكثر إلحاحا هي ماريانو، حيث أبلغ النادي بوضوح خلال الصيف الماضي أنه لن يتم الاعتماد عليه، ولن يكون له مكان في التشكيلة، بل الأمر زاد عن ذلك بإبلاغه أن رقمه 7 سيحصل عليه إيدن هازارد.

وتجاهل ماريانو كل هذه التلميحات والتصريحات وظل مع ريال مدريد على أمل أن تتاح له الفرصة عاجلا أم آجلا. ومع ذلك فقد دخل التشكيلة مرة واحدة فقط ولم يشارك.

راتب ماريانو والتزام إبراهيم

أجر ماريانو الذي يبلغ حوالي 4.5 مليون يورو بعد الضرائب، يمثل عائقا أمام رحيله لأن اللاعب لا يريد تخفيض أجره عندما يرحل عن ريال مدريد، في الواقع إن ريال مدريد سيكون مضطرا لدفع جزء من أجر ماريانو في حال رحيله إلى أحد الأندية التي طلبت ضمه.

والاختلاف بين ماريانو وإبراهيم يتمثل في سعادة لاعب وسط مانشستر سيتي السابق في البقاء في مدريد ورضاه عن مدربه زيدان، رغم أن المدير الفني الفرنسي لم يمنحه سوى 40 دقيقة للمشاركة أكثر من ماريانو نفسه وماركو أسينسيو المصاب.

ويتراجع ريال مدريد بفارق نقطتين عن برشلونة حامل لقب الليغا بعد التعادل في مباراته الأخيرة في 2019 على أرضه أمام أتيتيك بيلباو، وسيبدأ العام الجديد بمواجهة مع جاره خيتافي سادس الترتيب.

وبعد إنهاء العام بقوة سيحاول أتلتيكو مدريد أن يحافظ على هذا المستوى في العام الجديد عندما يستضيف ليفانتي بحثا عن انتصاره الثالث على التوالي.

وبعد أن تنتهي منافسات هذه الجولة سيسافر أتلتيكو وبرشلونة وريال مدريد وفالنسيا إلى السعودية للمنافسة على لقب كأس السوبر بشكلها الجديد بينما يعود الدوري بعد أسبوعين في 17 يناير/ كانون الثاني.