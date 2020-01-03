زيدان يؤكد غياب هازارد عن ريال مدريد في كأس السوبر الإسباني بالسعودية

أكد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، غياب النجم البلجيكي عن مشاركة النادي الملكي في كأس السوبر الإسباني، في السعودية، الشهر الحالي.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة ريال مدريد ضد خيتافي في الجولة الـ19 من الدوري الإسباني: ”إدين هازارد لن يسافر إلى كأس السوبر الإسباني. سيكمل عملية تعافيه بشكل طبيعي، آمل أن نتمكن من رؤيته معنا بعد كأس السوبر“.

وخرج هازارد في الدقيقة 68 من مباراة ريال مدريد مع باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا على ملعب سانتياغو برنابيو، يوم 26 نوفمبر الماضي، حيث غاب النجم البلجيكي بعدها عن 6 مباريات، بينها مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة.

ويلعب ريال مدريد مع فالنسيا، يوم الأربعاء 8 يناير، على استاد الجوهرة المشعة، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، وحال فوزه فإنه سيلعب مع الفائز من مواجهة برشلونة وأتلتيكو مدريد، يوم 12 يناير.

وانضم هازارد، البالغ من العمر 28 عاما، إلى ريال مدريد، الصيف الماضي، قادما من تشيلسي الإنجليزي، في صفقة قدرت بـ100 مليون يورو، وشارك مع النادي الملكي في 13 مباراة فقط، سجل فيها هدفا وصنع 4.

وعن إمكانية تعاقد ريال مدريد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الشتوي الحالي، قال زيدان: ”حتى يوم 31 يناير يمكن حدوث أي شيء. سنرى ذلك في هذه الأيام“.

وعن ارتباط مواطنه بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد بالانتقال إلى ريال مدريد، قال زيدان: لن أجيب على أي شيء. إنه مصاب وآمل أن يتعافى بسرعة. هو لاعب لفريق آخر“.

وفي الدوري الإسباني يملك ريال مدريد 37 نقطة في المركز الثاني على لائحة الترتيب، بفارق نقطتين فقط عن برشلونة المتصدر.