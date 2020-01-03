ريال مدريد يقترب من حسم صفقة نجم فلامنغو البرازيلي

واصلت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني العمل على رفد صفوف الفريق بعناصر شابة، بعد تراجع مستوى عدد من نجوم الفريق الكبار خلال الموسم الجاري.

ويجهز النادي الملكي لدخول سوق الانتقالات لضم بعض الأسماء القادرة على مساعدة الميرينغي فيما تبقى من منافسات بالموسم الحالي.

نجم فلامنغو

وقال موقع ”ديفنسا سنترال“ الإسباني، إن رينر كارفاليو نجم فريق فلامنغو البرازيلي، يعد أحد أبرز الأسماء التي تحظى باهتمام من ريال مدريد.

ويعد رينيير الذي يلعب في النادي نفسه الذي انضم منه فينسيوس جونيور إلى الملكي بمثابة جوهرة سوق الانتقالات في البرازيل، وهو في 17 من عمره.

وألمح البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني لفلامنغو في مقابلة مع صحيفة ”ريكورد“ إلى أن رينيير اقترب من الانتقال لأحد الأندية الكبيرة في أوروبا.

تصريحات جيسوس

وقال خيسوس: ”لقد قمت بالترويج لثلاثة لاعبين أحدهم بعمر 17 عاما والآخرين بعمر 18 و19 عاما، وقد احتلوا العناوين الرئيسية في بعض المباريات التي لعبوها مع فلامنغو“.

وأكمل: ”اللاعب ذو الـ 17 عاما سيتم بيعه بمقابل مادي كبير إلى أحد أكبر الأندية في أوروبا“.

ويحظى النجم البرازيلي الصاعد باهتمام عدد من الأندية الأخرى بجانب ريال مدريد، وعلى رأسها برشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانيين، وباريس سان جيرمان الفرنسي، ويوفنتوس الإيطالي.

سوشيال ميديا

وأشار ”ديفنسا سنترال“ إلى أن نشاط اللاعب في الساعات الأخيرة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، تشير إلى انتقاله لريال مدريد.

وقام رنيير في الساعات الماضية بمتابعة عدة حسابات لنادي ريال مدريد عبر مواقع التواصل المختلفة، بجانب متابعة حسابات بعض نجوم الفريق كتوني كروس وسيرجيو راموس، هازارد، أسينسيو، ميليتاو، يوفيتش، رودريغو، فينسيوس جونيور.

كما حرص على متابعة كل من كريستيانو رونالدو وبول بوغبا وكيليان مبابي، وهي أسماء ارتبطت بريال مدريد بشكل أو بآخر.