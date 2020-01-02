نيمار يجهز لمعركة قانونية ضد سان جيرمان من أجل العودة إلى برشلونة الإسباني

يشهد مسلسل عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى فريقه السابق برشلونة الإسباني فصلا جديدا.

ويسعى النجم البرازيلي بكل السبل لتحقيق رغبته بالعودة مرة أخرى لصفوف الفريق الكتالوني، بعد عامين فقط من انتقاله إلى البي إس جي في صفقة تجاوزت 200 مليون يورو، ليصبح اللاعب الأغلى في تاريخ كرة القدم.

معركة قانونية

وقالت صحيفة “ ديلي ميل “ البريطانية، إن نيمار يأمل في العودة إلى برشلونة بنهاية الموسم الحالي، نظرا لأنه لا يشعر بالسعادة مع باريس سان جيرمان.

وتبدو الأمور صعبة بالنسبة لنيمار الذي فقد شعبيته لدى جماهير البي إس جي بسبب الأزمات المتكررة خلال مشواره مع الفريق.

وأكدت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية، أن نيمار يجهز فريقه القانوني لخوض معركة أمام إدارة باريس سان جيرمان تمهيدا للانتقال إلى برشلونة.

وأشارت الصحيفة إلى أن نيمار يقترب من نهاية ”فترة الحماية“ الخاصة بعقده مع البي إس جي بنهاية الموسم الجاري، وهو الموسم الثالث له مع فريقه الفرنسي.

وفي هذه الحالة يمكن لنيمار أن يبدأ التفاوض مع برشلونة تمهيدا لعودته مرة أخرى في الصيف طبقا للوائح الاتحاد الدولي ”فيفا“.

لوائح واضحة

وأوضحت ”ديلي ميل“ أن المادة 14 من لوائح الفيفا تنص على أنه: يجوز إنهاء أي عقد من جانب طرف واحد من طرفي التعاقد، دون فرض عقوبات من أي نوع حال وجود سبب عادل.

كما تنص المادة 16 على أنه لا يمكن إنهاء العقد بين الطرفين من جانب واحد بعد موسم واحد فقط.

كما أشارت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ إلى أن اللاعب يمكنه فسخ تعاقده بعد مرور ثلاثة مواسم دون أن يمدد هذا التعاقد.

ويقوم الفيفا بعد إنهاء العقد بتحديد التعويض الذي يجب أن يدفعه اللاعب لناديه.

وتوقعت الصحيفة الإسبانية أن الفيفا سيحدد قيمة التعويض الذي سيحصل عليه باريس سان جيرمان بحوالي 180 مليون يورو.