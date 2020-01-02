نبأ سار لريال مدريد قبل مواجهة خيتافي في الدوري الإسباني

تلقى ريال مدريد أنباء سارة في تدريباته، اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة خيتافي في الجولة الـ19 من الدوري الإسباني على ملعب كولسيوم ألفونسو بيريز.

وذكرت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، أن 24 لاعبا، شاركوا في المران الذي شهد غياب الثنائي إيدين هازارد وماركو أسينسيو فقط عن مران الفريق الملكي؛ لأنهما لم يتعافيا من الإصابة حتى الآن.

في حين تدرب الثلاثي مارسيلو ولوكاس فاسكيز وجيمس رودريغيز بقوة، حيث يتطلعون للمشاركة أمام خيتافي، بعد تماثلهم للشفاء، وغيابهم عن النادي الملكي لفترات متفاوتة.

ولن يلعب القائد سيرجيو راموس مع ريال مدريد أمام خيتافي بسبب الإيقاف، حيث تلقى البطاقة الصفراء الخامسة أمام أتلتيك بيلباو.

ويملك ريال مدريد 37 نقطة من 18 مباراة ويحتل المركز الثاني على لائحة ترتيب الدوري الإسباني وبفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر.

ويلعب ريال مدريد مع خيتافي، يوم السبت، قبل السفر إلى السعودية، حيث يلعب النادي الملكي مع فالنسيا في نصف النهائي، وحال الفوز سيلاقي في النهائي الفائز من مواجهة برشلونة وأتلتيكو مدريد.