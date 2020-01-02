داني أولمو يعلق على عرض نادي برشلونة للتعاقد معه

عبّر الإسباني داني أولمو مهاجم دينامو زغرب، عن سعادته بعرض برشلونة لضمه في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، مؤكدا رغبته في أخذ خطوة للأمام والعودة للفريق الذي تكوّن في صفوفه.

وقال أولمو في تصريحات نشرتها صحيفة ”سبورت“: ”أنا سعيد لأن الشائعات تحولت لعرض جدي، ولأن برشلونة يحاول إعادتي لمنزلي، قضيت 6 سنوات في لامسيا وتعلمت فيها قيما تنفعني طيلة حياتي“.

وليس برشلونة فقط من وضع عرضا ماليا لفريق دينامو زغرب، لكن فريق بروسيا مونشغلادباخ الألماني بدوره قدّم عرضا للفريق الكرواتي لضم اللاعب، فيما لازالت عدة فرق مهتمة بخدمات أولمو بينها يوفنتوس ومانشستر سيتي وأتليتكو مدريد وميلان.

وأكد المهاجم الشاب أنه يرغب في اللعب رفقة منتخب إسبانيا الأول في نهائيات أمم أوروبا الصيف المقبل، ولذلك فهو يرغب في الرحيل عن الدوري الكرواتي، وقال: ”هدفي هو المشاركة في أمم أوروبا القادمة وسيكون صعبا بالنسبة لي إن كنت سألعب مسابقة واحدة هي الدوري الكرواتي“.

وأضاف المهاجم الشاب ”أريد أن أخطو خطوة للأمام ليس فقط من أجل المشاركة في أمم أوروبا، بل أيضا أرغب في التطور، ليس لأن هناك عروضا بل أنا مستعد لأخذ خطوة للأمام في مسيرتي“.

وقدم برشلونة عرضا أوليا لضم المهاجم الشاب البالغ 21 عاما، بعد تألقه رفقة دينامو زغرب ومنتخب إسبانيا تحت 21 عاما في أمم أوروبا الأخيرة، وذكرت تقارير إعلامية أن العرض لم يقنع فريق دينامو زغرب، لكنه منفتح على بيع مهاجمه بمبلغ يصل لحدود 40 مليون يورو.