4 أندية كبيرة تنافس برشلونة في صفقة أولمو

أظهرت العديد من الأندية الأوروبية الكبرى اهتماما بضم الإسباني داني أولمو المرتبط بعقد مع دينامو زغرب الكرواتي حتى يونيو/حزيران 2021، وتقدم برشلونة بالفعل بعرض لضمه.

يسعى اللاعب الشاب البالغ عمره 21 عاما للعودة إلى إسبانيا وتحديدا برشلونة خاصة بعد مشاركته لأول مرة مع المنتخب الأول خلال التصفيات الأخيرة المؤهلة إلى يورو 2020 ويأمل أن يتم ذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية ليكون قادرا على الانضمام إلى تشكيلة إسبانيا في بطولة أوروبا الصيف المقبل.

لكن برشلونة لن يكون وحده في الصراع على ضم أولمو، إذ قال موقع ”كاليتشو ميركاتو“ إن العديد من أندية أوروبا الكبرى تسعى خلف اللاعب الشاب وبينها يوفنتوس وميلان من إيطاليا ومانشستر سيتي الإنجليزي فضلا عن أتلتيكو مدريد.

وبالنظر إلى سنه الصغيرة وأن عقده ينتهي بعد عام واحد، بات أولمو هدفا للعديد من الأندية الكبرى، وقد قدر دينامو زغرب قيمته بنحو 35 مليون يورو.

وسعى برشلونة خلف أولمو في 2018 لكنه تأخر في العرض حتى نضج اللاعب وتألق في صفوف دينامو زغرب وانضم للمنتخب الإسباني الأول.

وسجل أولمو ثمانية أهداف وصنع سبعة في 22 مباراة الموسم الحالي في جميع المسابقات. وكان ميلان وآرسنال ومانشستر سيتي قد أبدت رغبة سابقة الموسم الماضي في الحصول على خدمات لاعب برشلونة السابق.

وساهم أولمو في قيادة منتخب إسبانيا الأولمبي للفوز بكأس الأمم الأوروبية تحت 21 عاما والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

ويقف خروج دينامو زغرب من دوري الأبطال في صف رحيل اللاعب، وأظهر دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، اهتمامه بضم اللاعب أيضا.

وغادر أولمو أكاديمية ”لا ماسيا“ في برشلونة وعمره 16 عاما، لكن في كرواتيا، أصبح لاعبا متكاملا، ويفضل اللعب كلاعب وسط مهاجم.