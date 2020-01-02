لقاء دبي يكشف موقف سيميدو في برشلونة.. والبديل من الدوري الإنجليزي

كشفت تقارير صحفية تطورات جديدة في ملف البرتغالي نيلسون سيميدو مع نادي برشلونة الإسباني، في ظل التقارير التي تشير إلى رغبة البلوغرانا في الاستغناء عن اللاعب بنهاية الموسم الجاري.

وقالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية إن الفرنسي إيريك أبيدال، المدير الرياضي لنادي برشلونة، التقى مع خورخي مينديز، مدير أعمال سيميدو، في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الأيام القليلة الماضية، وبحثا مستقبل البرتغالي الدولي في صفوف برشلونة.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الخميس، إلى أن أبيدال أكد استعداد برشلونة لبيع سيميدو، بشرط أن يكون العرض المالي لشرائه مناسبا.

وانضم سيميدو، 26 عاما، إلى برشلونة في صيف 2017، من نادي بنفيكا البرتغالي، مقابل 37 مليون يورو، وشارك هذا الموسم في 17 مباراة، وصنع 3 أهداف.

ورغم اعتماد المدرب إرنستو فالفيردي على سيميدو كثيرا في التشكيل الأساسي للبلوغرانا إلا أن المستويات التي يقدمها اللاعب يبدو أنها لم ترتق إلى طموحات مسؤولي وجماهير البارسا.

وكشفت الصحيفة الكتالونية كواليس لقاء أبيدال ومينديز، وقالت إن الوجهة الأقرب بالنسبة للبرتغالي سيميدو ستكون في الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ، وبالتحديد في نادي مانشستر يونايتد، الذي أبدى رغبته في التعاقد مع اللاعب بنهاية الموسم الجاري.

وتابعت: ”وضع مينديز صفقة برتغالية على طاولة برشلونة، وهي لاعب ليستر سيتي الإنجليزي ريكاردو بيريرا، الظهير الأيمن للثعالب، كي يكون بديلا حال رحيل سيميدو، وهو الخيار الذي لقي قبولا من مسؤولي البلوغرانا، في ظل المستويات المميزة التي يقدمها بيريرا في الدوري الإنجليزي رفقة ليستر صاحب المركز الثاني في المسابقة“.

وأكدت الصحيفة المقربة من إدارة برشلونة أن العملاق الكتالوني يريد الحصول على 50 مليون يورو مقابل بيع سيميدو بعد نهاية الموسم الجاري، ويمكنه وقتها التفاوض مع ليستر لضم بيريرا، الذي يبلغ سعره حاليا 40 مليون يورو.

يبلغ بيريرا من العمر 26 عاما، وينتهي عقده مع ليستر في صيف 2023، وكان قد انتقل إلى الثعالب من نادي بورتو البرتغالي في صيف 2018 مقابل 22 مليون يورو.