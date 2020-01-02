ماركا: 10 نجوم يواجهون المجهول في 2020

ركزت صحيفة “ ماركا “ على ريال مدريد وتطلعات نصف الموسم الثاني ومصير عدة لاعبين والمدرب الفرنسي زين الدين زيدان والتعاقدات المنتظرة وعودة بعض اللاعبين الشباب.

وأكدت الصحيفة أن الفريق أنهى نصف موسم بمستويات متقلبة لكنه لازال في الحياة في كل المسابقات وستكون سنة 2020 مناسبة لتحديد مصير عدة لاعبين والمدرب الفرنسي.

وركزت الصحيفة على 10 حالات تنتظر المجهول في ريال مدريد وهي..

المدرب الفرنسي زين الدين زيدان

يعرف زيدان أكثر من غيره أن مصيره في ريال مدريد مرتبط بالنتائج فالفريق في حاجة للفوز بلقب في نهاية الموسم خارج إطار منافسة السوبر الإسباني الذي يلعب في الأسبوع المقبل في المملكة العربية السعودية.

وشهد الفريق تحت قيادة زيدان في النصف الأول من الموسم مستويات متقلبة ويبقى مصيره مرتبطا بالدوري الإسباني وكأس الملك ودوري أبطال أوروبا حيث الفوز بأحد الألقاب تبقيه في الفريق، لكون الإدارة لن تسمح بالخروج بموسمين على التوالي دون ألقاب.

العميد سيرجيو راموس

ينتهي عقد العميد سيرجيو راموس اللاعب المهم في الفريق وفي غرف الملابس صيف 2021 وسيصل ل34 سنة في آذار / مارس المقبل.

ويبقى مستقبل راموس مع الفريق مجهولا فإدارة ريال مدريد لا تمدد عقود اللاعبين الذين يتجاوزون سن 32 سنة سوى لموسم واحد، بينما يرغب راموس في البقاء حتى 2023 وسيفتح الطرفان المفاوضات خلال السنة الحالية.

الكرواتي لوكا مودريتش

بلغ النجم الكرواتي 34 سنة خلال السنة الماضية ولازال عقده مستمرا حتى صيف 2021 ورغم كونه استعاد جزءا من مستواه في المدة الأخيرة لكن زيدان تركه في دكة البدلاء لفائدة الشاب الأوروغوياني فيدي فالفيردي.

ويبقى وضع لوكا مودريتش غير مريح للاعب لكون مستقبله في الفريق غير واضح في الوقت الذي تطرق فيه بضع فرق أبوابه من بينها أنتر ميلانو وميلان وفي حال عدم استمراره كأساسي فقد يرحل الصيف المقبل.

النرويجي مارتن أوديغارد

تألقه اللافت برفقة ريال سوسيداد في النصف الأول من الموسم دق جرس الإنذار في ريال مدريد الذي وافق في الصيف على إعارة لمدة موسمين.

وسيكون الصيف المقبل فرصة للفريق للجلوس مع اللاعب لتحديد مستقبله وإعادته دون الحاجة لصرف مبالغ مالية من أجل ذلك.

ولن يكون الأمر سهلا على ريال مدريد فالنجم النرويجي الشاب يرغب في لعب دور مهم في الفريق وفي حال أحس أنه سيكون بديلا فقد يفضل البقاء في سوسيداد حتى نهاية إعارته.

أهداف فينسيوس جونيور

لم يكن نصف موسم جيد لفينسيوس جونيور حيث أبعد من طرف زيدان حتى حين كان غير مصاب لفائدة مواطنه الشاب رودريغو.

وأمام فينسيوس جونيور سنة مهمة في مسيرته كلاعب للفريق الأول لريال مدريد مع تعدد المنافسات ليضع حدا للفشل في تسجيل الأهداف وهو ما ينقصه لفرض نفسه في ريال مدريد.

كما سيشارك اللاعب برفقة البرازيل في الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

البلجيكي إدين هازارد

يعتبر موعد عودة النجم البلجيكي من الإصابة التي تعرض لها أمام باريس سان جيرمان يوم الـ26 من تشرين الثاني / نوفمبر الماضي مجهولا ، فاللاعب لازال يتدرب في الصالة ولم يلمس الكرة أو يتدرب على العشب.

وجاءت الإصابة في وقت سيئ لريال مدريد واللاعب؛ لكونه بدأ يستعيد أفضل مستوياته لكن الإصابة شكلت ضربة للفريق.

كما يتوافر ريال مدريد على عودة مجهولة ثانية من الإصابة ويتعلق الأمر بالجناح الإسباني ماركو أسينسيو.

الكولومبي جيمس رودريغيز

عاد الكولومبي من إصابة وأصبح متاحا للفرنسي زين الدين زيدان، لكن مع تواجد كل لاعبي الوسط في وضع جيد لا يعرف الدور الذي سيقوم به في الفريق.

ولم تتغير وضعية جيمس رودريغيز منذ الصيف الماضي حيث كان قريبا من الرحيل وينتهي عقده صيف 2021 ولا يفكر الفريق في تمديده.

الصربي لوكا جوفيتش

كيف سيحل ريال مدريد مشكلة عدم تسجيل الأهداف ؟ مع تواجد كريم بنزيما كهداف وحيد للفريق تتجه الأنظار للصربي لوكا جوفيتش الذي دفع الفريق 70 مليون يورو للتعاقد معه ولم يسجل سوى هدف وحيد.

ومع تسجيل ريال مدريد لـ3 أهداف فقط أكثر من ثلاثي هجوم برشلونة تتضح الصعوبة التي يواجهها الفريق في سعيه نحو لقب الدوري الإسباني ويحتاج لهدافين لمساعدة كريم بنزيما.

ولن يكون الصربي الوحيد المطلوب منه تسجيل الأهداف فالويلزي غاريث بيل مطالب بدوره بالتسجيل.

الفرنسي كليان مبابي

ينتهي عقد النجم الفرنسي مع باريس سان جيرمان صيف 2022 وستكون هذه السنة حاسمة في مصيره حيث يضعه فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد كهدف رئيس.

ومع رفض اللاعب تمديد عقده ومشاكله مع مدربه الألماني توماس توخيل وجه زيدان بضع إشارات نحوه وهو ما أغضب الفريق الفرنسي.

وستكون سنة 2020 حاسمة في مصير مكليان مبابي الذي يبدو مستعدا للرحيل لريال مدريد لكن قد لا يكون في الصيف المقبل وربما يتأجل الأمر حتى صيف 2021.

الفرنسي بول بوغبا

يبقى المطلب الأساس للفرنسي زين الدين زيدان منذ عودته لتدريب ريال مدريد لكن الفشل جاء بسبب رفض مانشستر يونايتد بيعه كما يعاني اللاعب مشاكل صحية غيبته عن الملاعب.

ورغم تألق الشاب فيدي فالفيردي في وسط ميدان ريال مدريد فزيدان لم يرم المنديل في قضية مواطنه بول بوغبا وقد يكون هدفا جديدا للفريق صيف 2020 أو صيف 2021 برفقة كليان مبابي.