تقرير.. ريال مدريد يتواصل مع وكيل أعمال ساديو ماني

أشارت تقارير إلى أن ريال مدريد بدأ خطوات التعاقد مع ساديو ماني جناح ليفربول في نهاية الموسم بالتواصل مع وكيل أعماله.

وتطور أداء ماني ليصبح أحد أفضل المهاجمين في العالم، حيث لعب دور البطولة في صدارة الدوري الإنجليزي، وحصل على المركز الرابع في ترتيب الفوز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في 2019.

ويسعى ريال مدريد لضم الجناح السنغالي البالغ عمره 27 عامًا وقد أشار موقع Le 10 Sport الفرنسي إلى أن النادي الملكي تواصل مع مدير أعمال ماني.

ويرتبط ماني بعقد مع ليفربول حتى عام 2023، ولكن يبدو أنه يجذب اهتمام عملاق الدوري الإسباني.

وسجل الدولي السنغالي 14 هدفا وصنع ثمانية في 27 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، ويرى أن فريقه تعلم من أخطاء الموسم الماضي وهدفه الأساسي الدوري الممتاز.

وسيكون ماني المرشح الأقوى لنيل جائزة أفضل لاعب أفريقي في 2019 متقدما على زميله المصري محمد صلاح بعد فوز ليفربول بدوري أبطال أوروبا.

لكن ماني سيواجه منافسة شرسة من محرز الذي فاز بالدوري الإنجليزي الممتاز مع سيتي، كما قاد الجزائر لإحراز لقب كأس الأمم الأفريقية في يوليو/ تموز الماضي في مصر.

وفاز صلاح بجائزة أفضل لاعب أفريقي في العامين الماضيين، بينما نال محرز الجائزة في 2016.

واحتل ماني، الذي قاد الفريق للفوز بكأس العالم للأندية الشهر الماضي في قطر، المركز الثالث في 2016 والمركز الثاني خلف صلاح في العامين الماضيين.

وهذه أول مرة يفوز فيها ليفربول بالبطولة التي تضم أبطال القارات، وأصبح ثاني ناد إنجليزي فقط يرفع الكأس بعد مانشستر يونايتد في 2008.

من جهة أخرى قالت صحيفة ”ديفنسا سنترال“ الإسبانية: إن ريال مدريد يبدو مهتما بالدولي النيجيري فيكتور أوسيمهين مهاجم فريق ليل الفرنسي.

ويحظى اوسيمهين باهتمام كبير من عدة أنديه أوروبية في مقدمتها ليفربول حيث يسعي الألماني يورغن كلوب المدير الفني للريدز للتحرك سريعًا لحسم صفقة اللاعب النيجيري.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن حقيقة الأمر هي أن ريال مدريد يراقب اللاعب استعدادا لمحاولة ضمه خلال الفترة المقبلة.

في المقابل يبدو ليفربول مستعدا لحسم الصفقة حاليا، إلا أن إتمامها في هذا التوقيت لن يكون سهلا، حيث إن إدارة ليل الفرنسي تطلب الحصول على 60 مليون يورو مقابل بيع اللاعب.

حلم ريال مدريد

ونشرت ”ديفنسا سنترال“ في تقريرها تصريحات سابقة لفيكتور اوسيمهين أثناء لعبه ضمن صفوف فريق شارلروه البلجيكي، تحدث فيها عن أميته باللعب لريال مديد يوما ما.

وقال اوسيميهين: ”فريق أحلامي هو ريال مدريد، إذا أراد الله ذلك يمكنني أن ارتدي قميص الريال يوما ما، لأن كل شيء وارد الحدث في كرة القدم“.

وأضاف: ”بعد ذلك أتمنى أن أصبح واحدا من أفضل المهاجمين في أوروبا“.

ويقدم الدولي النيجيري موسما مميزا مع ليل، حيث سجل 13 هدفا حتى الآن خلال الموسم الجاري.

وفرض اوسميهين نفسه بسرعة على البطولة الفرنسية بعد انتقاله الصيف الماضي، ليحصد لقب أفضل لاعب في الدوري الفرنسي في شهر أكتوبر الماضي.

وكان النجم النيجيري قد سجل 20 هدفا لصالح شارلروه البلجيكي في الموسم الماضي.