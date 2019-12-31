تقارير: عرض صيني يعجل بتجديد عقد لويس سواريز مع نادي برشلونة

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن لويس سواريز، مهاجم برشلونة، تلقى عرضا ضخما من أحد أندية الصين لكن مهاجم أوروغواي رفضه وقرر الاستمرار مع النادي الكتالوني.

وسجل الثلاثي سواريز والقائد ليونيل ميسي وأنطوان غريزمان 30 هدفا في الليغا حتى الآن، وهو عدد يتفوق على العديد من أندية الدوري الإسباني وبعض بطولات أوروبا المحلية.

وذكرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية أن سواريز تلقى عرضا ضخما من الدوري الصيني لكنه رفض، وذلك لمواصلة التنافس مع برشلونة لعام آخر.

ومثل صديقه ميسي ارتبط سواريز ببرشلونة ولا يتوقع أن يرحل قريبا مهما كان العرض ضخما حيث تعيش زوجته صوفيا هناك منذ أن كانت مراهقة شابة وقد احتفلا سويا بعيد زواجهما العاشر.

ويتأثر سواريز بارتباط زوجته ببرشلونة، فضلا عن أنه يريد الفوز بلقب دوري الأبطال مجددا مع ميسي وربما يلعب موسما جديدا مع نيمار في حال عودة المهاجم البرازيلي إلى كامب نو عام 2020/2021.

توقعات برحيل وشيك

وكان هناك اعتقاد سائد بأن سواريز سيرحل للدوري الأمريكي لينضم إلى نادي إنتر ميامي، الذي يملكه ديفيد بيكهام أو إلى جوار مواطنه الدولي نيكولاس لوديرو في فريق سياتل ساوندرز.

لكن سواريز أعرب في اليوم الذي انتشرت فيه أنباء تلقيه عرضا من الدوري الصيني عن رغبته في البقاء بالنادي الكتالوني لفترة أطول.

وفي مقابلة حصرية مع صحيفة ”سبورت“ الكتالونية، قال سواريز الذي سيبلغ 33 عاما في 24 يناير/كانون الثاني المقبل إنه ”سعيد جدا في النادي“.

وأضاف: ”أستعد دائما على أكمل وجه والإحصائيات تساندني وتؤكد ذلك.. أعتقد أنني على مستوى المسؤولية وعندما يتعلق الأمر بالمفاوضات لتجديد العقد، سنصل إلى نهاية ناجحة“.

وينصح المقربون من برشلونة بضرورة تحسين عرض سواريز حتى لا يرحل مثلما فعلها من قبل الظهير الأيمن التاريخي داني ألفيس، رغم فوزه بدوري أبطال أوروبا مع النادي والعديد من الألقاب الأخرى.