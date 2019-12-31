انطلاق الميركاتو: نادي برشلونة يرسل عرضا رسميا لهذا المهاجم

ذكرت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية، أن برشلونة تقدم بعرض رسمي لنادي دينامو زغرب الكرواتي؛ للتعاقد مع داني أولمو، لتتأكد التقارير التي تحدثت خلال الشهور الماضية عن اهتمام النادي الكتالوني باللاعب.

وأضافت الصحيفة أن برشلونة أرسل أول عرض رسمي لضم اللاعب للنادي الكرواتي، خاصة في ظل اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الأخرى باللاعب الدولي الإسباني.

ويسعى برشلونة لضم اللاعب، الموسم المقبل، لكنه يسعى للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية، التي تنطلق يوم الأربعاء؛ حتى يقطع الطريق على الأندية المنافسة وتجنب المفاجآت، وبالتالي فقد قدم بالفعل عرضه الأول لدينامو.

وأكدت ”سبورت“، أن هذا العرض الأول من الصعب أن يقبله النادي الكرواتي منطقيا؛ لأن المفاوضات قد تستمر لفترة.

وكان اهتمام برشلونة بضم أولمو قديما، حيث سعى لضمه في 2018. ومنذ ذلك الحين، كان نمو اللاعب الكاتالوني رائعا سواء في ناديه أو المنتخب الإسباني.

ولا شك أن العرض الرسمي الذي تقدم به برشلونة سيجذب اهتمام الأندية الأخرى به، لكن دينامو زغرب سيتفاوض فقط مع من يقدم عرضا أفضل.

ولم يتم الكشف عن قيمة العرض الذي قدمه برشلونة لصاحب الـ21 عاما، والذي ينتهي عقده مع زغرب في يونيو/حزيران من عام 2021.

ويرغب دينامو زغرب في الحصول على 40 مليون يورو مقابل رحيل لاعبه الذي سجل ثمانية وصنع سبعة في 22 مباراة الموسم الحالي في جميع المسابقات.

وكان ميلان الإيطالي وآرسنال ومانشستر سيتي قد أبدوا رغبة سابقة، الموسم الماضي، في الحصول على خدمات لاعب برشلونة السابق.

وساهم أولمو في قيادة منتخب إسبانيا الأولمبي للفوز بكأس الأمم الأوروبية تحت 21 عاما والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

ويقف خروج دينامو زغرب من دوري الأبطال في صف رحيل اللاعب، وأظهر دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، اهتمامه بضم اللاعب، فضلا عن أندية أخرى، منها نابولي الإيطالي.

وغادر أولمو أكاديمية ”لا ماسيا“ الكتالونية في سن 16 عاما، كلاعب جناح، ولكن في كرواتيا أصبح لاعبا متكاملا، والآن يلعب أكثر للداخل كلاعب وسط مهاجم.