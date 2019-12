رسميا.. إدين هازارد أفضل لاعب بلجيكي في 2019 (صورة)

اختير النجم البلجيكي إيدن هازارد، لاعب ريال مدريد الإسباني، أفضل لاعب بلجيكي في العام 2019، بعدما حصل على أكبر عدد من الأصوات.

وأجرى الاتحاد البلجيكي لكرة القدم استفتاء لاختيار أفضل لاعب في العام 2019، وذهبت الجائزة لهازارد نجم تشيلسي لينال الجائزة للمرة الثالثة على التوالي.

وتألق هازارد في 2019، بعدما أسهم في تأهل بلجيكا لكأس الأمم الأوروبية ”يورو 2020″، كما كان عنصرا أساسيا في تتويج تشيلسي بلقب الدوري الأوروبي.

✅ 8 games

✅ 5 goals

✅ 7 assists@hazardeden10 is your Devil of the Year! ???????????? pic.twitter.com/7Sbdyof7Xv

— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) December 30, 2019