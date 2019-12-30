رسميا.. إدين هازارد أفضل لاعب بلجيكي في 2019 (صورة)

اختير النجم البلجيكي إيدن هازارد، لاعب ريال مدريد الإسباني، أفضل لاعب بلجيكي في العام 2019، بعدما حصل على أكبر عدد من الأصوات.

وأجرى الاتحاد البلجيكي لكرة القدم استفتاء لاختيار أفضل لاعب في العام 2019، وذهبت الجائزة لهازارد نجم تشيلسي لينال الجائزة للمرة الثالثة على التوالي.

وتألق هازارد في 2019، بعدما أسهم في تأهل بلجيكا لكأس الأمم الأوروبية ”يورو 2020″، كما كان عنصرا أساسيا في تتويج تشيلسي بلقب الدوري الأوروبي.

✅ 8 games

✅ 5 goals

✅ 7 assists@hazardeden10 is your Devil of the Year! ???????????? pic.twitter.com/7Sbdyof7Xv — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) December 30, 2019

وانتقل هازارد البالغ من العمر 28 عاما من تشيلسي إلى ريال مدريد الصيف الماضي، في صفقة قدرت بـ100 مليون يورو.

لكن النجم البلجيكي لم يقدم ما كان متوقعا منه حتى الآن، بعدما تعرض لإصابتين قويتين.

وسجل هازارد هدفا وحيدا وصنع 4 في 13 مباراة مع ريال مدريد حتى الآن.

ويغيب هازارد عن ريال مدريد لإصابته أمام باريس سان جيرمان يوم 26 نوفمبر، وتحوم الشكوك حول لحاق النجم البلجيكي ببطولة السوبر الإسباني في السعودية الشهر المقبل.

ويلعب ريال مدريد مع فالنسيا في نصف النهائي، وحال تأهله إلى المباراة النهائية سيلتقي الفائز من مواجهة برشلونة وأتلتيكو مدريد.