ماركا: ريال مدريد جدد عقد مهاجمه كريم بنزيما

ذكرت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، أن نادي ريال مدريد توصل لاتفاق مع مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما، لتجديد عقده الذي ينتهي صيف العام 2021، لعام إضافي، لينتهي صيف 2022.

وتعثرت المفاوضات سابقا بين الطرفين؛ بسبب رغبة بنزيما في تمديد عقده لموسم واحد، فيما كان ريال مدريد يرغب في تجديده لموسمين.

وبحسب الصحيفة، فإن الطرفين توصلا لاتفاق وتم التوقيع عليه وسيُعلن عنه الصيف المقبل، مؤكدة أن المهاجم الفرنسي سيستفيد من مراجعة راتبه الحالي.

ويعتبر كريم بنزيما من أقدم العناصر في ريال مدريد حاليا خلف القائد المدافع سيرجيو راموس والظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو، وهو القائد الثالث للفريق الملكي، حيث انتقل إليه صيف العام 2009 قادما من أولمبيك ليون الفرنسي.

ويتمتع بنزيما بعلاقة جيدة مع إدارة ريال مدريد، ويعتبر الرئيس فلورنتينو بيريز من أشد المدافعين عن نجمه أمام كل الانتقادات التي تعرض لها سابقا.

ومنذ التحاقه بريال مدريد توج كريم بنزيما بـ17 لقبا، منها 4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، وهو سادس الهدافين التاريخيين لريال مدريد برصيد 238 هدفا، كما أنه ثالث الهدافين تاريخيا للفريق في دوري أبطال أوروبا.

ومنذ رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس صيف 2018، أصبح كريم بنزيما الهداف الأول للفريق، وتألق بشكل ملفت في بداية الموسم الحالي، حيث يحتل المركز الثاني في لائحة الهدافين في الدوري الإسباني خلف ليونيل ميسي نجم برشلونة.