أتلتيكو مدريد يضع خمسة مهاجمين بارزين كبدائل محتملة حال عدم ضم إدينسون كافاني

تبدأ فترة الانتقالات الشتوية، يوم الأربعاء المقبل، حيث يبحث أتلتيكو مدريد عن مهاجم صريح ووضع على رأس أولوياته الأوروغواياني إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان.

وحال توصل النادي الفرنسي لاتفاق مع أتلتيكو سينتقل إلى مدريد في يناير/كانون الثاني المقبل، لكن هذا الأمر ليس سهلا على الإطلاق، لأن النادي الباريسي لن يفرط في مهاجمه إلا في حال التعاقد مع بديل له كما أن أتلتيكو سيجد صعوبة في منح كافاني نفس راتبه في سان جيرمان.

ولذلك ذكرت صحيفة AS الإسبانية أن إدارة أتلتيكو تبحث عن مهاجم تكون قيمة انتقاله لاستاد واندا ميتروبوليتانو معقولة.

وطرحت الصحيفة خمسة خيارات أمام أتلتيكو كبدائل لكافاني كالتالي:

باكامبو يتوق للعودة إلى إسبانيا

كشف ديبورتيس كواترو النقاب عن اسم المهاجم الكونغولي، يوم الأحد، كخيار محتمل للانتقال إلى أتلتيكو خاصة أن أتلتيكو مهتم بالمهاجم الأفريقي منذ عام 2016 عندما ظهر في فياريال.

لكن الصفقة كانت مكلفة للغاية لينتقل للصين العام الماضي وبعد مرور عامين انتهى عقد اللاعب ويبحث عن طريقة للعودة لإسبانيا وسيكون أتلتيكو خيارا جيدا بالنسبة له ، حيث سجل 47 هدفا في 105 مباريات مع فياريال و39 في 54 مباراة مع بكين غوان لكن بالطبع راتبه في الصين كان ضخما.

كرزيستوف بياتيك لا يسير بنجاح في ميلان

المهاجم البولندي كرزيستوف بياتيك، البالغ عمره 24 عاما، تألق الموسم الماضي في جنوة وسجل 13 هدفا في 19 مباراة لينتقل إلى ميلان خلال الميركاتو الشتوي الماضي وكان أتلتيكو يريده حينها.

وبدأ الدولي البولندي بقوة مع ميلان لكنه تراجع حاليا وبوصول زلاتان إبراهيموفيتش قد يفكر في الرحيل وحينها سيرحب به أتلتيكو رغم أنه سجل أربعة أهداف فقط في 17 مباراة هذا الموسم.

ويمكن لأتلتيكو أن يستعير بياتيك حتى نهاية الموسم الحالي بتكلفة منخفضة بكثير عن كافاني.

باكو ألكاسير في موقف صعب بعد وصول هالاند

تراجع المهاجم الأسباني البالغ من العمر 26 عاما في بروسيا دورتموند بعد بداية رائعة لهذا الموسم، حيث سجل سبعة أهداف في أول ست مباريات له.

لكن في الأسابيع الأخيرة تراجع بشدة ومع انتقال إرلينغ هالاند إلى النادي الألماني ستصبح مشاركة ألكاسير محدودة للغاية.

لذلك سيكون من السهل على ألكاسير العودة لليغا، خاصة وأن دورتموند لا يستبعد رحيله بعد ضم المهاجم النرويجي.

وانتقل ألكاسير من برشلونة إلى دورتموند على سبيل الإعارة لكن تألقه جعله يتعاقد معه بشكل نهائي حيث سجل عامه الأول في ألمانيا 19 هدفا في 32 مباراة لكنه لم يهز الشباك في آخر تسع مباريات.

وما يعزز فرص انضمام ألكاسير لأتلتيكو أن اللغة لن تكون حاجزا أمامه كما أنه يعرف الليغا جيدا.

ميرتنز مهاجم صريح

المهاجم البلجيكي البالغ من العمر 32 عاما ليس مهاجما صريحا، لكنه غزير الأهداف حيث سجل 113 هدفا في 285 مباراة مع نابولي.

تفاوض أتلتيكو معه بالفعل عقب رحيل أنطوان غريزمان إلى برشلونة لكن هذه المرة ينتهي عقده مع النادي الإيطالي في يونيو/حزيران المقبل ويبدو أنه عازم على تغيير الأجواء بعد سبعة مواسم في نابوبي.

لكن نابولي لن يفرط فيه بسهولة بعد التأهل إلى دور الثمانية في دوري الأبطال كما أنه سجل تسعة أهداف هذا الموسم في 22 مباراة بينها خمسة في مرحلة المجموعات بدوري الأبطال، لكن يمكنه الرحيل مجانا بنهاية الموسم ويمكن أن يتفاوض مع أتلتيكو في بداية الميركاتو الشتوي.

باتريك كوتروني بديل راؤول خيمينيز

باتريك كوتروني عمره 21 عاما ومهاجم للمستقبل وانتقل إلى وولفرهامبتون الإنجليزي قبل ستة أشهر فقط ويعتبر بديلا لراؤول خيمينيز، اللاعب السابق لأتلتيكو وسجل ثلاثة أهداف وصنع أربعة في 24 مباراة.

غادر كوتروني ميلان مقابل 18 مليون بعد موسم 2017-18 الذي سجل خلاله 18 هدفا بينما سجل في الموسم الحالي تسعة أهداف كما أنه يجيد التحركات في منطقة الجزاء وألعاب الهواء.