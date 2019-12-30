تقرير: زيدان يرفض صفقة نيمار ويريد نجم ليفربول في ريال مدريد

يرى الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب نادي ريال مدريد الإسباني، أن فريقه يحتاج إلى صفقات من العيار الثقيل بنهاية الموسم الجاري، كي يستعيد تألقه على الصعيدين المحلي والأوروبي.

ويحتل ريال مدريد حاليا المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني، بفارق نقطتين فقط عن المتصدر برشلونة، وينتظر مواجهة من العيار الثقيل أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ورغم أن ريال مدريد أنفق أكثر من 300 مليون يورو على العديد من الصفقات مطلع الموسم الجاري، وعلى رأسها البلجيكي إدين هازارد من تشيلسي الإنجليزي، والصربي لوكا يوفيتش من آنتراخت فرانكفورت الألماني، إلا أن اللاعبين الجدد لم يحدثوا الفارق المتوقع حتى الآن في أداء ونتائج الميرينغي.

من جانبها، قالت صحيفة ”ديفنسا سنترال“ إن زيدان لا يرغب في دخول سباق التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم نادي باريس سان جيرمان.

وأشارت، في تقرير نشرته اليوم الاثنين، إلى أن رغبة نيمار الأولى تتمثل في العودة إلى ناديه السابق برشلونة، وبالتالي فإن انضمام اللاعب البرازيلي الدولي إلى ريال مدريد سيكون أمرا بعيد المنال.

وتابعت: ”يضع زيدان آمالا كبيرة على ضم كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان إلى صفوف ريال مدريد، ولكنه في نفس الوقت لا يزال يحلم بالتعاقد مع السنغالي ساديو ماني، مهاجم وهداف نادي ليفربول الإنجليزي، في ظل المستويات الرائعة التي يقدمها نجم أسود التيرانغا خلال المواسم الأخيرة رفقة الريدز“.

ومضت تقول: ”كان ماني هدفا لزيدان في وقت سابق خلال ولايته الأولى في ريال مدريد، ولكن المفاوضات لم يُكتب لها النجاح، وحاليا عاد الاهتمام مرة أخرة بالسنغالي الدولي، لأن زيدان ليس مقتنعا على الإطلاق بالتعاقد مع نيمار في صفقة يمكن أن تصل قيمتها إلى 200 مليون يورو، ويرى أن ماني سيكون الخيار الأفضل بالنسبة للنادي الملكي“.

وختمت تقريرها بقولها: ”سيكون ماني على قمة أولويات ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، يونيو 2020“.

وشارك ماني، 27 عاما، هذا الموسم في 27 مباراة، أحرز خلالها 14 هدفا، وصنع 11 أخرى، علما بأن عقده ينتهي مع الريدز في صيف 2023.