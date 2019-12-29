عهود العنزي تثير تساؤلات الجمهور بسبب مشاركتها بعيد ميلاد كريم بنزيما (صور وفيديو)

أثارت الفاشينيستا الكويتية عهود العنزي، تساؤلات الجمهور بعد نشرها صورة جمعتها بنجم فريق ريال مدريد، كريم بنزيما، إذْ شاركت في حفل عيد ميلاده الـ 32 والذي أقيم في مدينة دبي.

وتزايدت تساؤلات الجمهور من خلال تعليقاتهم على الصورة والفيديو اللذين شاركتهما عهود العنزي عبر حسابها الموثق على موقع ”إنستغرام“، خاصة وأنها ظهرت بإطلالة متميزة وصفها الجمهور بأنها مثل ”العروس“، وعلى الجانب الآخر كان ظهور بنزيما ببدلة متميزة.

وبسبب فضول الجمهور، فقد تم تبادل نقاشات فيما بينهم حول العلاقة التي تجمع بين عهود العنزي وكريم بنزيما، كي تحضر حفل عيد ميلاده، فيما أشاد آخرون بجمالها الذي خطف أنظار الحضور في الحفل.

وأطلت عهود العنزي في هذه الاحتفالية، بفستان أشبه بفساتين الزفاف، حيث حمل اللون الأبيض وتميز بأنه براق وبه شق جانبي، فيما وضعت عهود فروا أبيض على كتفيها، وكان الفستان بتصميم الاستايل الأوف شولدر، وبتوقيع المصمم الكويتي يوسف الجسمي، ومكياج عصومة.

وأقدم اللاعب كريم بنزيما على الاحتفال بعيد ميلاده الـ 32 في مدينة دبي، رغم أن عيد ميلاده يصادف يوم الـ 19 من ديسمبر/ كانون الأول، ولكنه كان منشغلا الفترة الماضية بعدد من المباريات في الدوري الإسباني، إضافة إلى أنه قرر الاحتفال باستقبال العام الجديد في دبي.

وتميز حفل عيد ميلاد كريم بنزيما بالفخامة، وجذب أنظار الحضور بالغناء في الحفل، كما تواجد عدد من أصدقائه وزملائه في عالم كرة القدم، إضافة إلى عدد من المشاهير العرب.