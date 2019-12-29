فيدي فالفيردي: من لا يؤمن بريال مدريد لا يعلم أي شيء عن كرة القدم.. وأود أن أنهي مسيرتي هنا

أعرب الدولي الأورغوياني فيدي فالفيردي، نجم ريال مدريد، عن سعادته الكبيرة بتألقه وتواجده في ”الميرنغي“، مشددا على رغبته في الاعتزال داخل جدران ”سانتياغو برنابيو“.

وقال اللاعب في تصريحات لشبكة ”ABC“ الإسبانية: ”الأمر لا يتعلق بالتوتر، إنما بالعاطفة التي لا يمكن وصفها، حقيقة الشعور بأنك تقدم الفائدة لأفضل فريق في العالم هي أمر مميز بالنسبة لي و تجعل حياتي بمثابة الجنة“.

وأضاف: ”أن يعترف الناس بك هو أمر جيد، لكن الأهم بالنسبة لي أن يعترف النادي بي من الداخل وأن أكسب تقدير مدربي وزملائي في الفريق لذلك بالنسبة لي الاعتراف بي من الداخل هو الأهم“.

وعن احتفاله الغريب في مواجهة فالنسيا إثر هدف التعادل، أوضح: ”ردة الفعل بعد هدف التعادل ضد فالنسيا هي شيء يأتي من الداخل ومن القلب، لم نستحق أن نخسر ضد فالنسيا وكان الاحتفال بمثابة الاحتجاج لعدم تحقيق الهدف من قبل والاحتفال في الوقت ذاته بعد تحقيقه“.

وعن علاقته بمدربه الفرنسي زين الدين زيدان، أشار: ”زيدان يمتلك القدرة على جعل هذا الفريق ينافس على كل شيء، ما يمكنني التحدث عنه هو ما أراه، وأرى مجموعة جيدة جدا، قريبة جدا لبعضها البعض ولديها رغبة كبيرة في تقديم أقصى ما تمتلك، عندما أنظر إلى غرفة تغيير الملابس فإني أرى مجموعة من الأبطال الرائعين“.

وأردف: ”ما يقال في الخارج عن عدم امتلاك هذا الفريق الجوع من أجل تحقيق البطولات هو أمر خاطئ، لا أعرف لاعبا واحدا في ريال مدريد لا يشعر بالجوع في كل مباراة وفي كل تدريب، الذي يقول مثل هذه الأشياء لا يعرف من هو ريال مدريد“.

وتابع: ”ما هو واضح أن كرة القدم الحالية قد تطورت وأصبحت هناك منافسة أكثر ولا يمكنك الفوز في كل مباراة مهما حاولت، من المستحيل عمليا أن يكون جميع اللاعبين تقريبا مثاليين في كل مباراة على مدار العام، حتى لو كان في ذلك الفريق لاعبون يمتلكون الجوع والجودة“.

واستطرد: ”دوري الأبطال وريال مدريد يمتلكان تاريخا كبيرا وعلاقة خاصة، لكني أستطيع التأكيد لك أننا متحمسون للفوز بجميع الألقاب هذه المجموعة هي الأفضل في العالم، نحن نرغب في الفوز بالدوري سوف نفعل كل شيء من أجل الفوز بالليغا، وأقولها بوضوح من لا يؤمن بريال مدريد لا يعلم أي شيء عن كرة القدم“.

وشدد فالفيردي: ”أنا أتواجد في أفضل نادٍ في العالم، أنا بخير هنا كل يوم أنت مطالب أن تثبت نفسك، أنا أعلم جيدا متطلبات هذا النادي أنا أحب المنافسة والتدرب واللعب بجانب الأفضل مثل توني كروس، كاسيميرو ومودريتش هذا أفضل شيء يحدث لي“.

وأكمل: ”أنت تعلم منذ اليوم الأول لك داخل النادي بأنك مطالب بتقديم أفضل ما لديك، دائما ما يسعى هذا النادي لجلب أفضل اللاعبين ومن أجل تعزيز الفريق وتحسينه كل من سيأتي لهذا النادي سيجعل النادي أفضل وأكثر تنافسية“.

وأوضح: ”عندما أتواجد على أرضية الملعب أرغب في تقديم أفضل ما لدي أرغب في أن أكون مفيدا وثابتا، أن كل ما يتم فعله منطقيا، لاعب خط الوسط العصري يجب أن يقدم القليل من كل شيء وأن يقدم مباراة كاملة، أحب ممارسة الضغط وتقديم المساعدة وتسجيل الأهداف“.

واستطرد: ”صحيح أن زيدان يطلب مني التسديد على المرمى أكثر لكن عدم التسجيل لا يضايقني، لكن إذا سجلت سوف يكون الأمر مثاليا، لكن لا أعتبر الأمر بمثابة الهاجس لي لأنه بالفعل نحن نمتلك لاعبين يقومون بهذا الدور“.

وأتم: ”سوف نعود مرة أخرى للتدريبات، يوم الاثنين، سوف أجتمع مرة أخرى مع زملائي، سوف أحاول كسب مكان لي وأن أكون مفيدا للمدرب، لقد كان حلمي أن ألعب برفقة هذا الفريق ولقد حققت ذلك بالفعل“.