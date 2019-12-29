تقرير: مسؤولو نادي برشلونة يعتزمون اتخاذ قرار صارم ضد أرتورو فيدال

كشفت تقارير صحفية أن مسؤولي نادي برشلونة يعتزمون اتخاذ قرار صارم ضد اللاعب التشيلي أرتورو فيدال، بسبب شكواه الأخيرة ضد النادي.

وكان فيدال تقدم بشكوى لرابطتي لاعبي كرة القدم الإسبانية والليغا، ضد برشلونة، للحصول على مكافآت متأخرة بقيمة 2.4 مليون يورو.

ورد برشلونة بأن عقد فيدال ينص على تقاضيه هذا المبلغ، إذا خاض 60 مباراة، ولكن بشرط أن يلعب في كل واحدة منها 45 دقيقة على الأقل، وهو ما لم يتحقق.

ووفقا لصحيفة ”ماركا“ الإسبانية، فإن فيدال يصر على التصريح بأنه سيناقش مستقبله عقب العودة مباشرة إلى برشلونة عقب العطلة.

وشددت الصحيفة على أن إدارة برشلونة ليس لديها أي نية لعقد محادثات مع اللاعب سواء بشأن الأموال أو حول تحديد مستقبله.

ووجه برشلونة رسالة لفيدال بأن أي تفكير في بيعه لن يتم قبل نهاية الموسم الحالي.

وسبق أن زعمت تقارير إسبانية أن شكوى فيدال لبرشلونة مجرد وسيلة ضغط، للموافقة على رحيله إلى إنتر ميلان.

ويعد فيدال من بين الأوراق الرابحة لفالفيردي هذا الموسم، ودائما ما يكون من عناصر الحسم في مواجهات برشلونة المعقدة محليا وأوروبيا، وهو ما يجعله من أهم أسلحة المدرب الإسباني.

وكانت صحيفة ”آس“ أشارت إلى أن شكوى فيدال في هذا التوقيت تحديدا قد تكون بسبب رغبته في الرحيل عن قلعة كامب نو، خاصة أنه قد تلقى عرضا من جانب نادي إنتر ميلان الإيطالي، حيث تجمع اللاعب علاقة طيبة للغاية بمدربه أنطونيو كونتي، منذ وقت تواجدهما في صفوف يوفنتوس.