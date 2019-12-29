جماهير نادي برشلونة ترفض باكتساح استمرار فالفيردي.. وتطالب ببيع ديمبلي (إنفوغرافيك)

لا يحظى إرنستو فالفيردي بقناعة الغالبية العظمى من جماهير نادي برشلونة، الذين يرون أنه غير مناسب على الإطلاق للجلوس على مقعد القيادة الفنية للعملاق الكتالوني.

وتولى فالفيردي قيادة برشلونة في صيف عام 2017، قادما من نادي أتلتيكو بيلباو، وحقق مع البارسا بطولة الدوري الإسباني، الليغا، خلال الموسمين الماضيين، إضافة إلى بطولة كأس إسبانيا الموسم قبل الماضي، والسوبر الإسباني 2018.

ورغم النجاحات المحلية التي حققها فالفيردي مع برشلونة، إلا أن جماهير البلوغرانا تشعر بالغضب الشديد تجاه المدرب، الذي فشل مرتين في التتويج بدوري أبطال أوروبا، بعد وداع مأساوي للبطولة في نسختيها الأخيرتين، الأولى أمام روما الإيطالي في دور الثمانية للنسخة قبل الماضية، بالخسارة صفر- 3 في الاولمبيكو بعد الفوز 4-1 في ”كامب نو“، والثانية خلال العام الجاري من الدور نصف النهائي أمام ليفربول الإنجليزي بالسقوط صفر- 4 على ملعب أنفيلد، بعد الانتصار ذهابا بثلاثية نظيفة.

ونشرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية نتائج استطلاع رأي أجرته شركة the Estudi Press على جماهير برشلونة، لمعرفة رأيها في المدرب المقبل للبلوغرانا حال عدم استمرار فالفيردي.

وبحسب الاستطلاع، فإن 80% من جماهير برشلونة ترفض استمرار فالفيردي في مقعد القيادة الفنية للفريق، في حين بلغت نسبة الموافقين على بقائه أقل من 19%.

وتصدر الألماني يورغن كلوب، مدرب نادي ليفربول الإنجليزي، الاستطلاع بحصوله على 33.60% من المشاركين، حيث أكدوا أن كلوب هو الأجدر بقيادة برشلونة، خاصة بعد النجاحات المذهلة التي حققها مع الريدز خلال عام 2019، من خلال التتويج بدوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية، واقترابه كثيرا من حصد بطولة الدوري الإنجليزي، البريمييرليغ، للمرة الأولى منذ عام 1990.

وجاء رونالد كومان، مدرب منتخب هولندا، في المركز الثاني، بعد أن حصل على 31.96%، بعد نجاحه في إعادة الطواحين إلى سابق مستواها، وتأهل الفريق إلى يورو 2020، وحصوله على المركز الثاني في بطولة دوري أمم أوروبا بعد الخسارة أمام البرتغال.

وحلّ روبرتو مارتينيز، مدرب منتخب بلجيكا في المركز الثالث، بحصوله على 17.21%، يليه في المركز الرابع الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي بـ6.96%.

عثمان ديمبلي

وفي نفس السياق، كشف استطلاع آخر رغبة 72.66% من جماهير برشلونة في بيع اللاعب الفرنسي عثمان ديمبلي بنهاية الموسم.

واعتاد ديمبلي على إثارة المشكلات داخل الفريق منذ انتقاله إلى برشلونة في صيف 2017 من بروسيا دورتموند الألماني، كما أنه يغيب كثيرا عن المباريات لتعرضه المستمر للإصابات.