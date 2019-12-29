صحيفة تكشف قرار مودريتش بشأن مستقبله مع ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية عن مستقبل الكرواتي لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد، بعد ابتعاده عن التشكيل الأساسي للفريق الفترة الماضية.

ولم يعد مودريتش لاعبا أساسيا لدى مدربه الفرنسي، زين الدين زيدان، بعدما قرر الأخير الاعتماد على اللاعب الشاب، فيدي فالفيردي، في مركز الكرواتي الدولي الدائم.

وأشارت صحيفة ”ماركا“ إلى أن مودريتش لا يريد الرحيل عن صفوف ريال مدريد بعد نهاية الموسم الحالي، ولديه إصرار على البقاء والمنافسة مع زملائه حتى يستعيد مستواه الفني الغائب عنه بعد كأس العالم 2018.

وأوضحت أن ما أغضب مودريتش هذا الموسم أنه لم يعد يظهر بشكل أساسي خلال المباريات الكبيرة لريال مدريد سواء في الليجا أو بدوري أبطال أوروبا.

وقالت الصحيفة إن مودريتش غاب عن المباراة الأولى أمام باريس سان جيرمان في دوري الأبطال بسبب الإصابة، بينما شارك في اللقاء الثاني كبديل.

وعلى مستوى الليغا، فإن مودريتش شارك كبديل أمام كل من أتلتيكو مدريد وبرشلونة.

وأكدت ”ماركا“ أن تراجع دور مودريتش هذا الموسم يعود إلى الأداء المثير للإعجاب الذي يقدمه فيدي فالفيردي.

وشددت على أن مودريتش ليس معتادًا على الجلوس على مقاعد البدلاء خلال سبع سنوات ونصف السنة قضاها في ملعب ”سانتياغو برنابيو“.

وشددت الصحيفة على أن اللاعب رفض عدة عروض خارجية للانتقال إليها في الفترة الماضية على رأسها إنتر ميلان؛ لرغبته في الاستمرار داخل الميرنغي.