لويس سواريز يتألق كحارس مرمى في مباراة اعتزال دييغو فورلان (فيديو)

تألق لويس سواريز، نجم نادي برشلونة، في مركز حراسة المرمى، خلال مشاركته كبديل في مباراة اعتزال نجم منتخب أوروغواي دييغو فورلان، بعدما بلغ الـ40 من عمره، إذ شهدت مسيرته مع الساحرة المستديرة عطاء كبيرا للغاية.

وأقيمت المباراة، مساء السبت، على ملعب ”سنتيناريو“ في العاصمة مونتيفيديو، إذ شهدت وداع فورلان للمستطيل الأخضر بين أصدقاء اللاعب الملقب بـ“كاتشاباتشا“ ونجوم منتخب أوروغواي عبر تاريخه.

ومع الشوط الثاني للمباراة أصيب الحارس الأساسي للفريق الضيف، ليتم استبداله ونزول سواريز، والذي تألق بشدة في التصدي لتصويبات النجم فورلان، واستقبلت شباكه هدفا وحيدا بعدما ارتدت الكرة من بين يديه ليتابعها أحد المشاركين في المرمى، وسط ضحكات سواريز.

No le fue nada mal a Luis Suárez atajando en #ElAdiósDeForlán. Imágenes de @teledoce y edición de @SC_ESPN. pic.twitter.com/AEF8FWQgMy — Alejandro Etcheverry (@UruAlejandro) December 29, 2019

ويعد من أبرز الأسماء التي شاركت في فريق المهاجم السابق للعديد من الأندية أبرزها مانشستر يونايتد الإنجليزي وأتلتيكو مدريد وفياريال الإسبانيين، النجمان الأرجنتينيان خافيير زانيتي وخوان رومان ريكيلمي، بالإضافة لرفيقيه إدينسون كافاني ولويس سواريز.

يمتلك فورلان مسيرة رائعة مع الأندية الكثيرة التي ارتدى قمصانها، إلا أن المحطة الأبرز كانت مع أتلتيكو مدريد على مدار 4 مواسم (2007-11)، إذ خاض فورلان خلال تلك الفترة 196 مباراة سجل خلالها 96 هدفا.

كما حصد صاحب الـ 40 عاما مع ”الروخيبلانكوس“ لقبي الدوري الأوروبي وكأس السوبر الأوروبي في 2010.

وعلى الصعيد الدولي، دافع فورلان عن قميص «السيليستي» في 112 مباراة، وسجل 36 هدفا.

وفيما يتعلق بالجوائز الفردية، توج فورلان بالحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوريات الخمس الكبرى في القارة العجوز مرتين في (2004-05 و2008-09)، كما تربع على عرش هدافي مونديال جنوب أفريقيا قبل 9 سنوات برصيد 5 أهداف، واختير -أيضا- أفضل لاعب في البطولة.